Ассист Родригеса. Колумбия одолела дебютанта ЧМ-2026: дубль от Ариаса

Сборная Колумбии одержала уверенную победу над Иорданией со счетом 2:0 в заключительном товарищеском матче перед ЧМ-2026.

Поединок состоялся на арене «Snapdragon Stadium» в мексиканском городе Сан-Диего.

Автором двух забитых мячей стал нападающий «Палмейраса» Джон Ариас, который отличился в обоих таймах.

Свой след в матче оставил и лидер сборной Колумбии – Хамес Родригес: капитан отдал голевую передачу на 41-й минуте.

На предстоящем мундиале Колумбия сыграет в группе K, где встретится с Узбекистаном (18 июня), ДР Конго (24 июня) и Португалией (28 июня).

Иордания примет участие в своем первом чемпионате мира. Сборная попала в группу J: АвстриЯ (17 июня), Алжир (23 июня) и АргентинА (28 июня).

Товарищеский матч. 8 июня

Колумбия – Иордания – 2:0

Голы: Ариас, 41, 55

Удаление: Джамус, 90

Видео голов и обзор матча:

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine