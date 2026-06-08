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Международные товарищеские матчи
Колумбия
08.06.2026 02:00 – FT 2 : 0
Иордания
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Товарищеские матчи
08 июня 2026, 08:18 | Обновлено 08 июня 2026, 08:23
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Ассист Родригеса. Колумбия одолела дебютанта ЧМ-2026: дубль от Ариаса

Сборная Иордании не смогла навязать борьбу сопернику

08 июня 2026, 08:18 | Обновлено 08 июня 2026, 08:23
149
0
Ассист Родригеса. Колумбия одолела дебютанта ЧМ-2026: дубль от Ариаса
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Колумбии одержала уверенную победу над Иорданией со счетом 2:0 в заключительном товарищеском матче перед ЧМ-2026.

Поединок состоялся на арене «Snapdragon Stadium» в мексиканском городе Сан-Диего.

Автором двух забитых мячей стал нападающий «Палмейраса» Джон Ариас, который отличился в обоих таймах.

Свой след в матче оставил и лидер сборной Колумбии – Хамес Родригес: капитан отдал голевую передачу на 41-й минуте.

На предстоящем мундиале Колумбия сыграет в группе K, где встретится с Узбекистаном (18 июня), ДР Конго (24 июня) и Португалией (28 июня).

Иордания примет участие в своем первом чемпионате мира. Сборная попала в группу J: АвстриЯ (17 июня), Алжир (23 июня) и АргентинА (28 июня).

Товарищеский матч. 8 июня

Колумбия – Иордания – 2:0

Голы: Ариас, 41, 55

Удаление: Джамус, 90

Видео голов и обзор матча:

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’
Amer Jamous (Иордания) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Арьяс (Колумбия), асcист Сантьяго Ариас.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Арьяс (Колумбия), асcист Хамес Родригес.
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Колумбия – Иордания – 2:0. Дубль Ариаса, ассист Родригеса. Видео голов
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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