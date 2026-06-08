Ассист Родригеса. Колумбия одолела дебютанта ЧМ-2026: дубль от Ариаса
Сборная Иордании не смогла навязать борьбу сопернику
Сборная Колумбии одержала уверенную победу над Иорданией со счетом 2:0 в заключительном товарищеском матче перед ЧМ-2026.
Поединок состоялся на арене «Snapdragon Stadium» в мексиканском городе Сан-Диего.
Автором двух забитых мячей стал нападающий «Палмейраса» Джон Ариас, который отличился в обоих таймах.
Свой след в матче оставил и лидер сборной Колумбии – Хамес Родригес: капитан отдал голевую передачу на 41-й минуте.
На предстоящем мундиале Колумбия сыграет в группе K, где встретится с Узбекистаном (18 июня), ДР Конго (24 июня) и Португалией (28 июня).
Иордания примет участие в своем первом чемпионате мира. Сборная попала в группу J: АвстриЯ (17 июня), Алжир (23 июня) и АргентинА (28 июня).
Товарищеский матч. 8 июня
Колумбия – Иордания – 2:0
Голы: Ариас, 41, 55
Удаление: Джамус, 90
Видео голов и обзор матча:
Фотогалерея матча:
События матча
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