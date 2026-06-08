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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 11:57 | Обновлено 08 июня 2026, 12:23
848
0

Эксперт назвал троих игроков сборной Украины, проваливших матч против Дании

Вячеслав Заховайло остался недоволен игрой Миколенко, Сарапия и Забарного

08 июня 2026, 11:57 | Обновлено 08 июня 2026, 12:23
848
0
Эксперт назвал троих игроков сборной Украины, проваливших матч против Дании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дания – Украина
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Украинский эксперт Вячеслав Заховайло остался недоволен игрой сборной Украины против Дании – поединок был остановлен на 65-й минуте из-за проблем со здоровьем полузащитника Кристиана Эриксена:

«Об игре сборной Украины. Передерживали мяч. Датчане играли компактно, присматривались к украинцам, пространства практически не было. Все попытки забросить в край шли в ауты.

Есть очень большие претензии к Сарапию. Я понимаю, что парень играет в Украинской Премьер-лиге, которая выглядит сегодня как первенство бани. Он перенес свой уровень в сборную. Человек, который спотыкается на мяче...

В первом пропущенном мяче виноват Миколенко, который потерял игрока и позволил ему сместиться в центр. Проиграл дуэль, не успел. Но его кто-то должен был страховать в опорной зоне.

Сарапий должен был выбежать и не дать пробить. Где они были? Кто у нас был в опорной зоне? Там у нас был проходной двор. Люди не добегали, были определенные проблемы.

Второй гол был близнецом первого. Продавили с фланга Миколенко, затем прострелили, Трубин среагировал, но Забарный проиграл дуэль. Я думаю, что его заслуженно критикуют. Пропал парень.

Надеюсь, что Забарный соберется. Ему нужна игровая практика, нужно уходить в аренду. Мы отыграли один мяч. Яремчук должен был сразу решать вопрос, но затянул, потом рикошет. Понятно, что в пустые ворота забьет и таксист.

Удивило, что поздно начали реагировать с заменами. Сарапия нужно было менять уже в перерыве. Неоднозначные впечатления. Вижу творческую мысль у тренера. Теперь он знает на кого рассчитывать, а на кого нет», – подытожил эксперт.

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сборная Дании по футболу сборная Украины по футболу Дания - Украина Вячеслав Заховайло Эдуард Сарапий Виталий Миколенко Илья Забарный Анатолий Трубин Роман Яремчук
Николай Тытюк Источник: Facebook
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