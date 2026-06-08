ЗВЕРЕВ: «И теперь, что бы ни случилось, я всегда буду чемпионом Grand Slam»

Третий номер рейтинга ATP Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата Франции 2026 и впервые завоевал трофей мейджора в карьере.

В решающем поединке Зверев одолел итальянца Флавио Коболли (ATP 14) в пятисетовом триллере.

Александр провел пресс-конференцию после поединка.

– Поздравляем с победой на турнире Grand Slam! Кажется, в конце четвертого сета у тебя были небольшие проблемы. Что ты себе сказал и как тебе удалось преодолеть это, чтобы завоевать титул?

– Да, у меня были судороги. Я немного испытывал физические трудности, хотя, думаю, судороги были не столько физическими, сколько психологическими. Я был очень напряжен. Я был очень, ну, эмоционален. В четвертом сете я тоже был немного нестабилен. Но, на самом деле, я думаю, что судороги мне в какой-то степени помогли. Думаю, я расслабился. Я стал лучше бить по мячу и просто отпустил ситуацию. И, конечно же, пятый сет сложился в мою пользу, и я этому рад, раа впервые сидеть рядом с этим прекрасным трофеем.

– Менее года назад, в Лондоне и на Уимблдоне, у вас была очень напряженная пресс-конференция, на которой вы сказали, что чувствуете пустоту. Потеряли ли вы в какой-то момент веру в себя и как вы восстановили ее, потому что я чувствовал, что вы довольно быстро, в течение недель и месяцев, вернулись к своему соревновательному уровню.

– Я снова начал играть очень хорошо. Я чувствовал себя так же, как в Вене в прошлом году. До этого, прошлый год был для меня не очень удачным. Я играл плохо. У меня были большие проблемы со здоровьем. Я боролся со своим теннисом. Я просто плохо играл, и, конечно, этот трофей очень помогает укрепить веру в себя. Так что, я думаю, да, я сейчас очень далек от того момента. Я думаю, прошлый год был одним из самых сложных моментов в моей теннисной карьере, а этот год – один из самых счастливых моментов в моей теннисной карьере, и сейчас я чувствую себя совсем по-другому.

– Ты победил итальянца. Для тебя это совершенно нормально (смеются). Ты сказал что-то вроде того, что вместо того, чтобы быть лучшим игроком, который никогда не выигрывал турнир Grand Slam, я бы предпочел быть худшим игроком, который выигрывал турнир Grand Slam.

– Да. Это так

– Насколько важен этот турнир для Германии спустя 30 лет?

– Я думаю, что это первый раз в истории, когда немец выиграл Ролан Гаррос, в Открытой Эре. Конечно, среди мужчин, а среди женщин у нас была Штеффи Граф, которая много раз выигрывала этот турнир. Но среди мужчин... я думаю, это очень большой трофей для Германии.





– Ты разговаривал с TNT (TNT Sports) на корте, и ты говорил о том, что ты хочешь жить настоящим моментом, но ты говорил также о будущем и о том, каково будет играть без бремени, без боли, которую ты испытывал в прошлом, без недостатков, и теперь, когда все это позади, ты думаешь, что это действительно может изменить твой подход к турнирам Grand Slam, и, возможно, твой уровень игры повысится, потому что ты будешь более свободен?

– Да, возможно. Это произошло со мной очень рано, на серии Мастерс, потому что я выиграл один, когда мне было 20 лет, а затем...

я выиграл много турниров категории Мастерс после этого. Так что на турнирах этого уровня я очень быстро почувствовал облегчение, а на турнире Grand Slam это заняло больше времени. И теперь, что бы ни случилось, я всегда буду чемпионом Grand Slam, и никто не сможет отнять это у меня. Возможно, это дает мне некую свободу и немного спокойнее, когда я играю в финале. Это значит, что даже если я проиграю, я все равно останусь чемпионом Grand Slam. Так что я думаю, что этот трофей для меня очень важен, потому что, если бы я проиграл, моя уверенность в себе сильно бы упала. Но теперь, когда я его выиграл, я чувствую, что могу сделать это снова.

– Что ты чувствовал после матча, когда упал на корт? После матч-пойнта. Это был момент, о котором ты много думал до этого. Что ты чувствовал в этот самый момент? Облегчение или что-то подобное?

– Это была комбинация разных вещей. Во-первых, я не верил, что выиграл, а потом увидела свою ложу, и все там праздновали, и тогда я понял, что победил. Особенно когда увидел, как мой отец поднял руки. Тогда меня осенило: «Окей, я победил». А потом, когда я лежал на корте, меня захлестнули эмоции, потому что, опять же, я думаю, этот корт очень-очень особенный для меня, но он особенный и в позитивном смысле, и в негативном, потому что здесь я пережил одни из самых трудных моментов в своей жизни или в своей теннисной карьере. Знаете, я лежал на этом корте с травмой, от которой не знал, смогу ли когда-нибудь оправиться. Я проиграл здесь финал Grand Slam. Так что все эти воспоминания для меня не стерты. Они все еще были со мной, но этот матч победил все.

– У вас были какие-то воспоминания о прошлых инцидентах во время четвертого сета, которые...?

– Нет, нет, нет. Я честно чувствую, что справился с последними двумя неделями очень хорошо, потому что, несмотря на все поражения в начале, когда выбыл Янник (Синнер), когда выбыл Новак (Джокович), мне удалось оставаться спокойным. Мне удалось сохранять спокойствие, и я чувствую, что играл в действительно очень хороший теннис. Но сегодня, я чувствую, что справился не так хорошо. Мне кажется, матч был гораздо более напряженным, с перепадами. Думаю, уровень был не таким стабильным, как в предыдущих матчах. Я был гораздо более нервным, что в какой-то степени тоже свойственно человеку. Я думаю да, поэтому я и говорю, что судороги мне в каком-то смысле помогли, потому что мой разум расслабился. Я начал бить свободнее. Я начал бить по мячу немного агрессивнее. Все это из-за судорог. Я больше не мог сосредоточиться на напряжении. Мне нужно было немного расслабиться, и поэтому я сыграл пятый сет так, как сыграл.

– Флавио (Коболли) сказал, что к концу четвертого сета и в начале пятого у него ноги совсем вымотались. Вы заметили, что ему было тяжело физически, и повлияло ли это на вашу игру?

– Нет, я не заметил, что ему тяжело физически, до окончания матча. Меня больше беспокоило мое собственное физическое состояние, потому что, как я уже сказал, у меня тоже начались судороги. Но опять же, я начал бить по мячу намного сильнее и немного расслабил руку, и в итоге это оказалось для меня очень позитивным результатом.

– Сегодня и на протяжении всего турнира очень важным был один удар – ваша подача. Если посмотреть на всю статистику, вы занимаете первое место по всем важным показателям. Мне интересно, как вы работаете над этим и как оттачиваете подачу, потому что на таком уровне точности и эффективности, я думаю, это очень тонкая настройка.

– Да. Я думаю, на грунте точность, вероятно, даже важнее скорости. Хотя моя скорость на этой неделе была довольно высокой. Да, это удар, который очень помог мне на протяжении двух недель. В самые важные моменты я мог на него положиться, когда у меня не получалось хорошо играть на задней линии. Так что это определенно удар, с которым у меня были проблемы. Я проиграл финал US Open 2020 года из-за этого удара. Поэтому я потратил много часов на его отработку, и я рад, что он принес мне этот трофей.

– Есть ли кто-то, кому ты хотел бы посвятить этот момент и этот трофей, кроме себя?

– Конечно. Я думаю, в моей ситуации это действительно семейная и командная работа, потому что у меня одна и та же команда уже как минимум 12 лет, с одним и тем же тренером по физической подготовке. А тренеры работают еще дольше. Так что, я думаю, каждый заслуживает этот трофей в равной степени.

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Зверева