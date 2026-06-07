Проклятие поражений в финалах Grand Slam снято. Зверев – чемпион РГ 2026

7 июня третий номер рейтинга ATP Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата Франции 2026 и впервые завоевал трофей мейджора в карьере.

В решающем поединке Зверев одолел итальянца Флавио Коболли (ATP 14) в пятисетовом триллере.

Прервав «проклятие» поражений в финале, немец повторил путь к первому мейджору такких легенд тенниса, как Андре Агасси и Горана Иванишевича. Что Агасси, что Иванишевич впервые завоевали трофеи Grand Slam с четвертой попытки (Агасси – Уимблдон-1992, Иванишевич – Уимблдон-2001).

Зверев стал четвертым игроком, который завоевал все главные теннисные титулы (Grand Slam, турниры категории ATP 1000, Итоговый турнир ATP и Олимпиада) после Андре Агасси, Энди Маррея и Новака Джоковича.

Зверев сыграл 41 раз на турнирах Grand Slam прежде чем выиграл первый трофей. Лишь Горану Иванишевичу понадобилось больше, прежде чем он завоевал первый титул на Уимблдоне-2001 (48).

Немецкий теннисист выиграл 25-й трофей в карьере. Лишь два игрока в Открытой Эре одержали больше титулов на пути к первоой победе на мейджоре – Иван Лендл (41) и Томас Мустер (29).

Александр одержал 125-победу в карьере на турнирах Grand Slam – наибольшее количество побед среди игроков Открытой Эры на пути к первому трофею мейджора.

Зверев стал первым немецким теннисистом за последние 30 лет, которому удалось завоевать трофей мейджора. Последним немцем, которому удавалось этого достичь был Борис Беккер (Aus Open-1996).

4 - Since 1988, Alexander Zverev is now the fourth player to claim tournament victory at all four ATP big title levels (Grand Slam, Masters 1000, ATP Tour Finals and Olympics) after Andre Agassi, Andy Murray and Novak Djokovic. Complete. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/OeiTrQAja6

25 - Only two players in the Open Era have claimed more career titles at ATP-level en route to a maiden Grand Slam title than Alexander Zverev (25) – Ivan Lendl (41) and Thomas Muster (29). Quarter. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/uhi5sKJMFS

41 - Alexander Zverev has won a first Grand Slam title in his 41st Men’s Singles main draw – in the Open Era, only Goran Ivanisevic (48, Wimbledon 2001) has taken more main draws to claim a maiden Grand Slam title. Maiden. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/4Xv72Copuh

125 - Alexander Zverev has claimed a 125th career Men's Singles match win at Grand Slam events - the most of any player in the Open Era en route to a maiden Grand Slam title. Wait.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/s7TS9SW6FT