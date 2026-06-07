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Ролан Гаррос
07 июня 2026, 22:28 |
151
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Проклятие поражений в финалах Grand Slam снято. Зверев – чемпион РГ 2026

Рекорды и достижения, которые покорились Александру Звереву на пути к трофею мейджора

07 июня 2026, 22:28 |
151
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Проклятие поражений в финалах Grand Slam снято. Зверев – чемпион РГ 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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7 июня третий номер рейтинга ATP Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата Франции 2026 и впервые завоевал трофей мейджора в карьере.

В решающем поединке Зверев одолел итальянца Флавио Коболли (ATP 14) в пятисетовом триллере.

Прервав «проклятие» поражений в финале, немец повторил путь к первому мейджору такких легенд тенниса, как Андре Агасси и Горана Иванишевича. Что Агасси, что Иванишевич впервые завоевали трофеи Grand Slam с четвертой попытки (Агасси – Уимблдон-1992, Иванишевич – Уимблдон-2001).

Зверев стал четвертым игроком, который завоевал все главные теннисные титулы (Grand Slam, турниры категории ATP 1000, Итоговый турнир ATP и Олимпиада) после Андре Агасси, Энди Маррея и Новака Джоковича.

Зверев сыграл 41 раз на турнирах Grand Slam прежде чем выиграл первый трофей. Лишь Горану Иванишевичу понадобилось больше, прежде чем он завоевал первый титул на Уимблдоне-2001 (48).

Немецкий теннисист выиграл 25-й трофей в карьере. Лишь два игрока в Открытой Эре одержали больше титулов на пути к первоой победе на мейджоре – Иван Лендл (41) и Томас Мустер (29).

Александр одержал 125-победу в карьере на турнирах Grand Slam – наибольшее количество побед среди игроков Открытой Эры на пути к первому трофею мейджора.

Зверев стал первым немецким теннисистом за последние 30 лет, которому удалось завоевать трофей мейджора. Последним немцем, которому удавалось этого достичь был Борис Беккер (Aus Open-1996).

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Александр Зверев Флавио Коболли Ролан Гаррос 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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