КОБОЛЛИ: «Он победил, так что в итоге заслужил больше, чем я»

Итальянский теннисист Флавио Коболли провел пресс-конференцию после поражения от Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Франции 2026.

– Флавио, сегодня тебе не повезло, но что скажешь о двух потрясающих неделях и своем первом финале Grand Slam?

– Во-первых, я хочу поздравить Сашу (Зверева) с этим титулом. Думаю, он его заслужил, и я также думаю, что сегодня он заслужил больше, чем я, в конце матча. Но я также хочу поблагодарить себя за то, что я сделал за эти две недели. Я никогда в жизни не ожидал такого результата, и я очень горжусь собой. Так что сейчас я просто хочу улыбаться, наслаждаться вечером с друзьями, с людьми, которых я люблю. Я думаю, что в этой комнате никто не ожидал от меня такого. Поэтому я должен гордиться собой и стараться, и стараться, и стараться снова.

– В пятом сете вы чувствовали себя особенно уставшим или измотанным после двух недель, проведенных здесь?

– Если вы спрашиваете меня, чувствовал ли я усталость?! Да, после четвертого сета, на тай-брейке, я почувствовал судороги. Я, знаете, старался изо всех сил во время смены сторон. Я потратил все пять минут, но, знаете, мои мышцы были совершенно измотаны, а в конце, после второго гейма, также и квадрицепс, и я чувствовал себя совершенно измотанным, и, знаете, мое тело оставило меня на корте.

– Как вы думаете, из-за всех физических трудностей в пятом сете вы довольно рано перестали верить в то, что это возможно? И также, я хотел бы узнать, когда вы говорите, что он заслуживает большего, чем вы, почему вы так думаете?

– Потому что в итоге он победил. Так что в итоге он заслужил больше, чем я. Но я также сказал, что он заслужил, потому что, знаете, Саша здесь уже 10 лет, и он добился много отличных результатов, и я думаю, что он заслужил этот трофей за то, что он сделал сегодня в своей карьере. Я чувствовал немного больше давления, возможно, чем он. Но я также рад тому, как я сыграл в первом финале своего мейджора. Никогда не бывает легко играть в первый раз, и на этом корте, в таких матчах. Так что я имею в виду, я сказал, что он заслужил больше, чем я, просто потому, что, конечно, он победил, но также и за то, что он сделал в своей карьере.

– В четвертом сете был немного странный момент, когда Саша (Зверев) очень медленно поднялся со скамейки перед вашей подачей при счете 5-4, и ему не засчитали нарушение времени. А потом он получил его в конце гейма, потому что Марсело в углу давал ему лекарства. Вы знали, что у него, возможно, были какие-то физические проблемы, и это придало вам уверенности?

– Я чувствовал, что он тоже устал, но, знаете, я думаю, он взял паузу немного дольше, чем я, и, возможно, это помогло, но, как я уже говорил, он здесь уже 10 лет, и, возможно, он лучше меня знает, что мне нужно делать в решающий момент, понимаете? Но я думаю, что он был более свежим, чем я, в пятом сете.

– Четвертый сет, тай-брейк, казалось бы, легкий удар с лета, а потом ты нанес невероятный удар справа. Что тебе пришло в голову? Что ты думал и чувствовал? Ты просто закрыл глаза? В обоих розыгрышах или только в первом?

– Я чувствовал усталость на тай-брейке, но я также чувствовал... я сказал себе: давай, попробуй, может быть, выиграешь сет, а потом посмотрим, что будет в пятом. Но да, я просто закрыл глаза, кажется (смеется).

– Просто интересно, насколько близок, по-твоему, ты к реализации своего потенциала, насколько близок ты к своему лучшему уровню сейчас и сможешь ли, по-твоему, вернуться в финалы Grand Slam?

– Это то, что невозможно предсказать, понимаете, но я постараюсь. Как я уже говорил, я буду стараться, стараться и стараться. Но, когда ты доходишь до первого финала, почему бы не до второго? В конце концов, я думаю, я заслуживаю быть здесь на этой неделе, может быть, не на следующих 10-15 турнирах, но, как я уже говорил, на церемонии я еще молод, поэтому мне нужно много работать, наслаждаться этим путем. И, может быть, если я буду работать, наслаждаться и сочетать разные вещи, я снова дойду до финала.

ВИДЕО. Пресс-конференция Флавио Коболли