Не попавший на ЧМ-2026 игрок Реала поехал учиться в Гарвард

Не попавший в заявку сборной Франции на чемпионат мира Эдуардо Камавинга не теряет время зря. Во время отпуска футболист проходит обучение в Гарварде – курс «Бизнес развлечений, медиа и спорта» в знаменитом университете.

23-летний полузащитник «Реала» провел 43 матча за мадридский клуб в прошлом сезоне, забив два гола при одном ассисте. Его удаление помешало испанскому гранду пройти «Баварию» в плей-офф Лиги чемпионов. Камавинга – один из игроков «Реала», которых клуб может продать для усиления позиции новичками.

Проблемы с игровой практикой стали причиной невызова футболиста в сборную Франции на чемпионат мира.