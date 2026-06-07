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Испания
07 июня 2026, 23:13 |
656
0

Не попавший на ЧМ-2026 игрок Реала поехал учиться в Гарвард

Эдуардо Камавинга не теряет время зря

07 июня 2026, 23:13 |
656
0
Не попавший на ЧМ-2026 игрок Реала поехал учиться в Гарвард
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга
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Не попавший в заявку сборной Франции на чемпионат мира Эдуардо Камавинга не теряет время зря. Во время отпуска футболист проходит обучение в Гарварде – курс «Бизнес развлечений, медиа и спорта» в знаменитом университете.

23-летний полузащитник «Реала» провел 43 матча за мадридский клуб в прошлом сезоне, забив два гола при одном ассисте. Его удаление помешало испанскому гранду пройти «Баварию» в плей-офф Лиги чемпионов. Камавинга – один из игроков «Реала», которых клуб может продать для усиления позиции новичками.

Проблемы с игровой практикой стали причиной невызова футболиста в сборную Франции на чемпионат мира.

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сборная Франции по футболу Эдуардо Камавинга Реал Мадрид ЧМ-2026 по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: BBC
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