Не попавший на ЧМ-2026 игрок Реала поехал учиться в Гарвард
Эдуардо Камавинга не теряет время зря
Не попавший в заявку сборной Франции на чемпионат мира Эдуардо Камавинга не теряет время зря. Во время отпуска футболист проходит обучение в Гарварде – курс «Бизнес развлечений, медиа и спорта» в знаменитом университете.
23-летний полузащитник «Реала» провел 43 матча за мадридский клуб в прошлом сезоне, забив два гола при одном ассисте. Его удаление помешало испанскому гранду пройти «Баварию» в плей-офф Лиги чемпионов. Камавинга – один из игроков «Реала», которых клуб может продать для усиления позиции новичками.
Проблемы с игровой практикой стали причиной невызова футболиста в сборную Франции на чемпионат мира.
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