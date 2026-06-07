Лидер сборной Украины выступил с обращением к Эриксену

В воскресенье, 7 июня, на стадионе EWII Park в городе Оденсе состоялся товарищеский матч между сборными Дании и Украины. На 65-й минуте встречи полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен без постороннего контакта упал на газон, схватившись за грудь, после чего было принято решение об отмене матча.

После игры к полузащитнику обратился нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук:

«Мы с тобой», – написал 30-летний форвард «Лиона» в Stories своего Instagram-аккаунта.

Ранее врач сборной Дании сделал заявление о состоянии Кристиана Эриксена.