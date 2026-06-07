Лидер сборной Украины выступил с обращением к Эриксену
Роман Яремчук выразил поддержку игроку сборной Дании
В воскресенье, 7 июня, на стадионе EWII Park в городе Оденсе состоялся товарищеский матч между сборными Дании и Украины. На 65-й минуте встречи полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен без постороннего контакта упал на газон, схватившись за грудь, после чего было принято решение об отмене матча.
После игры к полузащитнику обратился нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук:
«Мы с тобой», – написал 30-летний форвард «Лиона» в Stories своего Instagram-аккаунта.
Ранее врач сборной Дании сделал заявление о состоянии Кристиана Эриксена.
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