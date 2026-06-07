ФОТО. Церемония награждения: как Звереву вручали трофей Ролан Гаррос 2026
Смотрите фотогалерею финального матча и церемонии награждения
Третий номер рейтинга ATP, немец Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата Франции 2026.
В борьбе за трофей Зверев одолел итальянца Флавио Коболли (ATP 14) в пятисетовом триллере – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Это было пятое очное противостояние теннисистов. Немец в четвертый раз одержал победу над Флавио.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения игроков. Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча, а также церемонии награждения!
Ролан Гаррос 2026. Финал
Флавио Коболли [10] – Александр Зверев [2] – 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6
ФОТО. Церемония награждения: как Звереву вручали трофей Ролан Гаррос 2026
Видеообзор церемонии награждения
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цель Виктора – остаться в Испании
Рекорды и достижения, которые покорились Александру Звереву на пути к трофею мейджора