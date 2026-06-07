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  4. ФОТО. Церемония награждения: как Звереву вручали трофей Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
07 июня 2026, 22:55 |
277
0

ФОТО. Церемония награждения: как Звереву вручали трофей Ролан Гаррос 2026

Смотрите фотогалерею финального матча и церемонии награждения

07 июня 2026, 22:55 |
277
0
ФОТО. Церемония награждения: как Звереву вручали трофей Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Третий номер рейтинга ATP, немец Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата Франции 2026.

В борьбе за трофей Зверев одолел итальянца Флавио Коболли (ATP 14) в пятисетовом триллере – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Это было пятое очное противостояние теннисистов. Немец в четвертый раз одержал победу над Флавио.

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После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения игроков. Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча, а также церемонии награждения!

Ролан Гаррос 2026. Финал

Флавио Коболли [10] – Александр Зверев [2] – 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6

ФОТО. Церемония награждения: как Звереву вручали трофей Ролан Гаррос 2026

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Видеообзор церемонии награждения

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Александр Зверев Флавио Коболли Ролан Гаррос 2026 фото фотогалерея
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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