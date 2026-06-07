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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 23:04 | Обновлено 07 июня 2026, 23:18
375
0

ШЕВЧЕНКО: «Жизнь – главная ценность. Жизнь важнее всего»

Президент УАФ пожелал здоровья Кристиану Эриксену

07 июня 2026, 23:04 | Обновлено 07 июня 2026, 23:18
375
0
ШЕВЧЕНКО: «Жизнь – главная ценность. Жизнь важнее всего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко
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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко выразил поддержку игроку сборной Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание в товарищеском матче против Украины.

Футболист упал на газон на 65-й минуте, схватившись за сердце. Быстрая работа врачей привела игрока в чувство.

Поединок после инцидента с Эриксеном не был продолжен: сборные покинули поле при счете 2:1 в пользу Дании.

«Желаю здоровья и сил легендарному игроку сборной Дании Кристиану Эриксену. Жизнь – главная ценность. Жизнь важнее всего. Болельщики на трибунах и во всей Украине с тобой, Кристиан», – написал Шевченко.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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