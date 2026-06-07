ШЕВЧЕНКО: «Жизнь – главная ценность. Жизнь важнее всего»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко выразил поддержку игроку сборной Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание в товарищеском матче против Украины.

Футболист упал на газон на 65-й минуте, схватившись за сердце. Быстрая работа врачей привела игрока в чувство.

Поединок после инцидента с Эриксеном не был продолжен: сборные покинули поле при счете 2:1 в пользу Дании.

«Желаю здоровья и сил легендарному игроку сборной Дании Кристиану Эриксену. Жизнь – главная ценность. Жизнь важнее всего. Болельщики на трибунах и во всей Украине с тобой, Кристиан», – написал Шевченко.