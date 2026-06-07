«Плакали прямо на поле». Мальдера рассказал правду об отмененном матче

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал ситуацию во время товарищеского матча против Дании (1:2), который был отменен на 65-й минуте из-за проблем со здоровьем у Кристиана Эриксена.

«Было сложно наблюдать за тем, что происходило с Кристианом Эриксен, но потом мы увидели, что он самостоятельно покидает поле, и это принесло некоторое облегчение.

Сейчас все наши мысли с его семьей. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог в этой ситуации.

Мы до сих пор потрясены тем, что произошло. Все игроки нашей команды были мыслями рядом с Кристианом и его семьей.

В знак уважения говорить о футболе было бы неуместно. Когда это произошло, многие игроки плакали. Я подошел к главному тренеру сборной Дании, и мы вместе приняли решение остановить матч. Жизнь – это самое важное, все остальное второстепенно», – сказал тренер.