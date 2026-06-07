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  4. «Плакали прямо на поле». Мальдера рассказал правду об отмененном матче
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 21:54 |
2598
0

«Плакали прямо на поле». Мальдера рассказал правду об отмененном матче

Андре – о трагедии с Эриксеном

07 июня 2026, 21:54 |
2598
0
«Плакали прямо на поле». Мальдера рассказал правду об отмененном матче
УАФ. Андреа Мальдера
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал ситуацию во время товарищеского матча против Дании (1:2), который был отменен на 65-й минуте из-за проблем со здоровьем у Кристиана Эриксена.

«Было сложно наблюдать за тем, что происходило с Кристианом Эриксен, но потом мы увидели, что он самостоятельно покидает поле, и это принесло некоторое облегчение.

Сейчас все наши мысли с его семьей. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог в этой ситуации.

Мы до сих пор потрясены тем, что произошло. Все игроки нашей команды были мыслями рядом с Кристианом и его семьей.

В знак уважения говорить о футболе было бы неуместно. Когда это произошло, многие игроки плакали. Я подошел к главному тренеру сборной Дании, и мы вместе приняли решение остановить матч. Жизнь – это самое важное, все остальное второстепенно», – сказал тренер.

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Дмитрий Олийченко Источник: MEGOGO
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