ВИДЕО. Вот что сделал Мальдера после того, как Эриксен потерял сознание

Товарищеский матч между сборными Дании и Украины был омрачен ужасающим эпизодом с участием лидера хозяев Кристиана Эриксена.

Датский полузащитник потерял сознание прямо на поле, после чего арбитр немедленно остановил игру. Одним из первых на ситуацию отреагировал главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера.

Наставник «сине-желтых» сразу же начал жестами призывать медицинский персонал как можно быстрее выбежать на поле и оказать помощь футболисту. После этого представители обеих команд собрались вокруг места происшествия, пока врачи боролись за здоровье датчанина.

Впоследствии Эриксену удалось прийти в себя, однако матч решили не продолжать.