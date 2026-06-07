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  4. Президент Баварии резко обратился к Реалу: «Сами избавите себя от проблем»
Германия
07 июня 2026, 21:25 |
2146
0

Президент Баварии резко обратился к Реалу: «Сами избавите себя от проблем»

Герберт Хайнер заявил, что Майкл Олисе не достанется «Реалу»

07 июня 2026, 21:25 |
2146
0
Президент Баварии резко обратился к Реалу: «Сами избавите себя от проблем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер решил поставить точку в слухах об уходе вингера Майкла Олисе в «Реал». На вопрос, не продается ли лидер команды, Хайнер ответил: «Конечно, нет».

«Если Флорентино Перес хочет сделать нам предложение по Олисе, чего пока не произошло, он может избавить себя от проблем», – добавил Хайнер. «Майкл Олисе – игрок «Баварии» с долгосрочным контрактом. Мы не продаём игроков».

Оцениваемый в 150 млн евро Олисе забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу в 52 матчах сезона.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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