Президент Баварии резко обратился к Реалу: «Сами избавите себя от проблем»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер решил поставить точку в слухах об уходе вингера Майкла Олисе в «Реал». На вопрос, не продается ли лидер команды, Хайнер ответил: «Конечно, нет».

«Если Флорентино Перес хочет сделать нам предложение по Олисе, чего пока не произошло, он может избавить себя от проблем», – добавил Хайнер. «Майкл Олисе – игрок «Баварии» с долгосрочным контрактом. Мы не продаём игроков».

Оцениваемый в 150 млн евро Олисе забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу в 52 матчах сезона.