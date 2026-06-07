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  4. Костюк обратился к Суркису. Стало известно, кого подпишет Динамо
Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 23:22 |
1244
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Костюк обратился к Суркису. Стало известно, кого подпишет Динамо

В клуб должен приехать ещё один вингер

07 июня 2026, 23:22 |
1244
1 Comments
Костюк обратился к Суркису. Стало известно, кого подпишет Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке и, помимо позиции центрального нападающего, планирует усилить атаку.

Как отмечает источник, наставник киевского клуба Игорь Костюк обратился к руководству клуба с требованием – он хочет, чтобы команда купила еще одного вингера.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

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Игорь Костюк Игорь Суркис Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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В динамо один фізрук замінив іншого, а грулі там,  одна профнепридатнісь, але пихи  повні штани.
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