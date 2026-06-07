Костюк обратился к Суркису. Стало известно, кого подпишет Динамо

Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке и, помимо позиции центрального нападающего, планирует усилить атаку.

Как отмечает источник, наставник киевского клуба Игорь Костюк обратился к руководству клуба с требованием – он хочет, чтобы команда купила еще одного вингера.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.