Украина. Премьер лига07 июня 2026, 23:22 |
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Костюк обратился к Суркису. Стало известно, кого подпишет Динамо
В клуб должен приехать ещё один вингер
07 июня 2026, 23:22 |
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Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке и, помимо позиции центрального нападающего, планирует усилить атаку.
Как отмечает источник, наставник киевского клуба Игорь Костюк обратился к руководству клуба с требованием – он хочет, чтобы команда купила еще одного вингера.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
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Комментарии 1
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В динамо один фізрук замінив іншого, а грулі там, одна профнепридатнісь, але пихи повні штани.
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