Украина. Премьер лига11 июня 2026, 08:11 |
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В Харькове сорвали громкий трансфер киевского Динамо
Делловы в Киеве не будет
11 июня 2026, 08:11 |
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Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке и рассматривало вариант подписания центрального защитника софийского ЦСКА Люмбарда Делловы.
Однако, как отмечает источник, сделка сорвалась, и немалую роль в этом сыграл соотечественник Делловы Батон Забергджа – футболист харьковского «Металлиста 1925».
«Деллова позвонил Заберджи из «Металлиста 1925», а тот наговорил ему всякие ужасы о жизни в Украине, хотя сам, похоже, неплохо себя чувствует в Киеве. Ну, там еще и травма добавилась», – отмечает источник.
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Комментарии 3
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Може це просто вигадки сурка, навіщо робити трансфери і взагалі купляти нормальних футболістів?
Спорт. юа все падежи перепутал.
якщо правда, Батон - молодець, врятував кар'єру співвітчизнику
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