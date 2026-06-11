В Харькове сорвали громкий трансфер киевского Динамо

Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке и рассматривало вариант подписания центрального защитника софийского ЦСКА Люмбарда Делловы.

Однако, как отмечает источник, сделка сорвалась, и немалую роль в этом сыграл соотечественник Делловы Батон Забергджа – футболист харьковского «Металлиста 1925».

«Деллова позвонил Заберджи из «Металлиста 1925», а тот наговорил ему всякие ужасы о жизни в Украине, хотя сам, похоже, неплохо себя чувствует в Киеве. Ну, там еще и травма добавилась», – отмечает источник.