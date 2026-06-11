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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 08:11 |
1821
3

В Харькове сорвали громкий трансфер киевского Динамо

Делловы в Киеве не будет

11 июня 2026, 08:11 |
1821
3 Comments
В Харькове сорвали громкий трансфер киевского Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Люмбард Деллова
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Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке и рассматривало вариант подписания центрального защитника софийского ЦСКА Люмбарда Делловы.

Однако, как отмечает источник, сделка сорвалась, и немалую роль в этом сыграл соотечественник Делловы Батон Забергджа – футболист харьковского «Металлиста 1925».

«Деллова позвонил Заберджи из «Металлиста 1925», а тот наговорил ему всякие ужасы о жизни в Украине, хотя сам, похоже, неплохо себя чувствует в Киеве. Ну, там еще и травма добавилась», – отмечает источник.

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Динамо Киев трансферы ЦСКА София чемпионат Болгарии по футболу трансферы УПЛ Люмбард Деллова
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол с вертолета
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Може це просто вигадки сурка, навіщо робити трансфери і взагалі купляти нормальних футболістів?
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Спорт. юа все падежи перепутал. 
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якщо правда, Батон - молодець, врятував кар'єру співвітчизнику
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