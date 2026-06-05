Динамо планирует приобрести игрока национальной сборной. Суркис узнал сумму
Деллова может переехать в Киев летом
Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке и рассматривает вариант подписания центрального защитника софийского ЦСКА Люмбарда Делловы.
По информации болгарских СМИ, инициатива по переходу 26-летнего футболиста остается актуальной, несмотря на перелом стопы, который он получил в составе национальной сборной Косово.
Главным фактором потенциального трансфера являются финансовые условия. По данным источника, сумма отступных, прописанная в контракте защитника с ЦСКА София, составляет около 950 тысяч евро. Именно столько «Динамо» придется заплатить в случае активации клаузулы.
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