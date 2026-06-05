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  4. Динамо планирует приобрести игрока национальной сборной. Суркис узнал сумму
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 21:22 |
712
0

Динамо планирует приобрести игрока национальной сборной. Суркис узнал сумму

Деллова может переехать в Киев летом

05 июня 2026, 21:22 |
712
0
Динамо планирует приобрести игрока национальной сборной. Суркис узнал сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Люмбард Деллова
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Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке и рассматривает вариант подписания центрального защитника софийского ЦСКА Люмбарда Делловы.

По информации болгарских СМИ, инициатива по переходу 26-летнего футболиста остается актуальной, несмотря на перелом стопы, который он получил в составе национальной сборной Косово.

Главным фактором потенциального трансфера являются финансовые условия. По данным источника, сумма отступных, прописанная в контракте защитника с ЦСКА София, составляет около 950 тысяч евро. Именно столько «Динамо» придется заплатить в случае активации клаузулы.

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Динамо Киев трансферы ЦСКА София чемпионат Болгарии по футболу трансферы УПЛ Люмбард Деллова
Дмитрий Олийченко Источник: Gol.bg
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