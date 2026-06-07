ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера нашел новое место работы
Португалец Нуну Кампуш возглавил «Динамо» Бухарест
Румынский клуб «Динамо» Бухарест официально объявил о назначении Нуну Кампуша на пост нового тренера.
Португальский специалист возглавил столичный клуб и подписал контракт до лета 2028 года.
«Добро пожаловать, Нуну! Желаем тебе большого успеха и как можно большего количества завоеванных трофеев в нашем тренерском штабе», – написала пресс-служба клуба.
Предыдущим клубом португальца был венгерский «Залаэгерсег». Также Нуну несколько месяцев работал тренером бразильского «Фламенго» U-20.
Кампуш известен украинским болельщикам благодаря работе в донецком «Шахтере». Нуну входил в тренерский штаб Паулу Фонсеки с 2016 по 2019 год.
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