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Румыния
07 июня 2026, 19:58 | Обновлено 07 июня 2026, 19:59
1331
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера нашел новое место работы

Португалец Нуну Кампуш возглавил «Динамо» Бухарест

07 июня 2026, 19:58 | Обновлено 07 июня 2026, 19:59
1331
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера нашел новое место работы
ФК Залаэгерсег. Нуну Кампуш
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Румынский клуб «Динамо» Бухарест официально объявил о назначении Нуну Кампуша на пост нового тренера.

Португальский специалист возглавил столичный клуб и подписал контракт до лета 2028 года.

«Добро пожаловать, Нуну! Желаем тебе большого успеха и как можно большего количества завоеванных трофеев в нашем тренерском штабе», – написала пресс-служба клуба.

Предыдущим клубом португальца был венгерский «Залаэгерсег». Также Нуну несколько месяцев работал тренером бразильского «Фламенго» U-20.

Кампуш известен украинским болельщикам благодаря работе в донецком «Шахтере». Нуну входил в тренерский штаб Паулу Фонсеки с 2016 по 2019 год.

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Динамо Бухарест чемпионат Румынии по футболу назначение тренера Шахтер Донецк Нуну Кампуш
Андрей Витренко Источник: Instagram
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