ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера нашел новое место работы

Румынский клуб «Динамо» Бухарест официально объявил о назначении Нуну Кампуша на пост нового тренера.

Португальский специалист возглавил столичный клуб и подписал контракт до лета 2028 года.

«Добро пожаловать, Нуну! Желаем тебе большого успеха и как можно большего количества завоеванных трофеев в нашем тренерском штабе», – написала пресс-служба клуба.

Предыдущим клубом португальца был венгерский «Залаэгерсег». Также Нуну несколько месяцев работал тренером бразильского «Фламенго» U-20.

Кампуш известен украинским болельщикам благодаря работе в донецком «Шахтере». Нуну входил в тренерский штаб Паулу Фонсеки с 2016 по 2019 год.