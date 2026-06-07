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  4. ЯМАЛЬ: «Я разбил телевизор и решил, что теперь похож на Бензема»
Испания
07 июня 2026, 20:08 |
556
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ЯМАЛЬ: «Я разбил телевизор и решил, что теперь похож на Бензема»

Ламину нравятся сравнения с легендой Реала

07 июня 2026, 20:08 |
556
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ЯМАЛЬ: «Я разбил телевизор и решил, что теперь похож на Бензема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль раскрыл тайну своего бандажа на правой руке.

Ранее фанаты считали, что звездный игрок получил травму, но впоследствии выяснилось, что это «фирменный атрибут» футболиста. Ямаль признался, что ему нравятся сравнения с легендой мадридского «Реала» Каримом Бензема.

«Бинт на руке, когда я играю? Однажды я играл в видеоигры и сильно ударил по телевизору. Из-за этого мои пальцы опухли, и я перевязал их. Потом я увидел, что повязка мне идет, как будто я Карим Бензема. Я помню эту шутку… KB9, KB9! Поэтому я ее оставил», – рассказал Ламин.

Карим Бензема начал носить повязку на правой руке в январе 2019 года, когда сломал мизинец в матче против «Бетиса». Из-за плотного графика и нехватки игроков на его позиции футболист не мог позволить себе операцию. Впоследствии повязка стала его неизменным талисманом.

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Ламин Ямаль Карим Бензема Барселона чемпионат Испании по футболу сборная Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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