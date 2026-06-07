Звезда сборной Испании радикально сменит имидж после победы на ЧМ
Ламин Ямаль отрастит бороду и усы
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль дал смелое обещание. 18-летний футболист будет выглядеть совсем иначе в случае триумфа «фурии рохи» на главном турнире 2026 года.
«Если мы выиграем чемпионат мира, я обещаю, что отращу бороду и усы за три недели», – заявил Ламин Ямаль.
В свои 18 лет Ямаль считается самым дорогим футболистом планеты наряду с Эрлингом Холандом (200 млн евро). Несмотря на юный возраст, Ламин успел провести 25 матчей за первую команды Испании, забив в них пять голов. На чемпионате мира испанцы начнут свой путь матчами с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.
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