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  4. Звезда сборной Испании радикально сменит имидж после победы на ЧМ
Чемпионат мира
07 июня 2026, 19:01 |
257
0

Звезда сборной Испании радикально сменит имидж после победы на ЧМ

Ламин Ямаль отрастит бороду и усы

07 июня 2026, 19:01 |
257
0
Звезда сборной Испании радикально сменит имидж после победы на ЧМ
Sport.es. Ламин Ямаль
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль дал смелое обещание. 18-летний футболист будет выглядеть совсем иначе в случае триумфа «фурии рохи» на главном турнире 2026 года.

«Если мы выиграем чемпионат мира, я обещаю, что отращу бороду и усы за три недели», – заявил Ламин Ямаль.

В свои 18 лет Ямаль считается самым дорогим футболистом планеты наряду с Эрлингом Холандом (200 млн евро). Несмотря на юный возраст, Ламин успел провести 25 матчей за первую команды Испании, забив в них пять голов. На чемпионате мира испанцы начнут свой путь матчами с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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