Звезда сборной Испании радикально сменит имидж после победы на ЧМ

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль дал смелое обещание. 18-летний футболист будет выглядеть совсем иначе в случае триумфа «фурии рохи» на главном турнире 2026 года.

«Если мы выиграем чемпионат мира, я обещаю, что отращу бороду и усы за три недели», – заявил Ламин Ямаль.

В свои 18 лет Ямаль считается самым дорогим футболистом планеты наряду с Эрлингом Холандом (200 млн евро). Несмотря на юный возраст, Ламин успел провести 25 матчей за первую команды Испании, забив в них пять голов. На чемпионате мира испанцы начнут свой путь матчами с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.