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  4. ГЕЦКО: «Хотелось бы, чтобы легионеры сборной Украины это поняли»
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 19:27 |
76
0

ГЕЦКО: «Хотелось бы, чтобы легионеры сборной Украины это поняли»

Иван Гецко спрогнозировал матч Дания – Украина

07 июня 2026, 19:27 |
76
0
ГЕЦКО: «Хотелось бы, чтобы легионеры сборной Украины это поняли»
УАФ
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Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко сделал прогноз на товарищеский матч против Дании.

– Благодаря чему Украина может победить Данию, тоже не вышедшую на чемпионат мира и старающуюся реабилитироваться перед своими болельщиками?

– Смотрите, в нашу сборную пригласили ряд игроков, выступающих в сильнейших чемпионатах Европы. Именно в таких матчах тренеры должны оценить их мастерство и готовность на сегодняшний день.

У нас много футболистов, которые неплохо проявляют себя в европейских клубах. Хотелось бы, чтобы они понимали: сборная Украины – самая главная команда. Хотя для многих все наоборот. Считается, что за клуб нужно отдаваться на все сто процентов, а в сборной можно сыграть наполовину, чтобы не получить травму или избежать других рисков.

Если такое отношение есть, то таких людей лучше не вызывать в сборную. Пусть будут ребята, которые будут сражаться за результат. На мой взгляд, вызов в сборную – это, прежде всего, защита чести своей страны.

Я хотел бы, чтобы именно так и было. Если так будет, мы победим. А как оно сложится на самом деле, покажет сама игра.

– Матч против Дании будет тяжелее, чем против Польши?

– Да. Думаю, что датчане будут лучше подготовлены к этому матчу. У них более высокий уровень исполнителей, чем у поляков. Но большой разницы нет.

Данию можно и нужно побеждать. Это придаст уверенность и веру в собственные силы. Когда команда выигрывает, она получает дополнительный стимул. Футболисты понимают, что способны добиваться результата и выполнять поставленные перед ними задачи.

– Какой ваш прогноз на этот матч?

– Я бы сказал, 2:1 или 2:0 в пользу Украины.

Игра состоится в Оденсе на территории соперника и начнется в 19:30 по Киеву. Это будет второй матч Андреа Мальдеры во главе главной команды страны. В своем дебютном поединке итальянский специалист привел сборную Украины к победе над Польшей (2:0).

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Руслан Полищук Источник: NV.ua
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