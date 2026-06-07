ФОТО. Помолодел. Неймар сменил имидж перед чемпионатом мира
Звездный вингер подготовку к старту турнира
34-летний вингер «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар кардинально сменил прическу за четыре дня до старта чемпионата мира 2026.
Звёздный футболист, вошедший в заявку сборной на турнир, попросил барбера изменить цвет волос и накрутить кудри.
В новом стиле Неймар выглядит более молодо. Ранее его прическа напомнила болельщикам о ярком прошлом в «Барселоне», когда на его голове был ирокез.
На чемпионате мира 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C против Марокко, Гаити и Шотландии.
Звездный вингер до:
Звездный вингер после:
Neymar Jr with a fresh trim ahead of the World Cup 💈🥶 pic.twitter.com/zvNdHMiP5V— CentreGoals. (@centregoals) June 7, 2026
🚨🇧🇷 𝗡𝗘𝗪: Neymar's new haircut for the WORLD CUP! pic.twitter.com/ViPOuhVhXR— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 6, 2026
Giving 2018 World Cup vibes with this haircut 🥹 pic.twitter.com/1askhW8bR1— 433 (@433) June 7, 2026
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