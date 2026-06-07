ФОТО. Помолодел. Неймар сменил имидж перед чемпионатом мира

34-летний вингер «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар кардинально сменил прическу за четыре дня до старта чемпионата мира 2026.

Звёздный футболист, вошедший в заявку сборной на турнир, попросил барбера изменить цвет волос и накрутить кудри.

В новом стиле Неймар выглядит более молодо. Ранее его прическа напомнила болельщикам о ярком прошлом в «Барселоне», когда на его голове был ирокез.

На чемпионате мира 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C против Марокко, Гаити и Шотландии.

Звездный вингер до:

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный вингер после:

Neymar Jr with a fresh trim ahead of the World Cup 💈🥶 pic.twitter.com/zvNdHMiP5V — CentreGoals. (@centregoals) June 7, 2026

🚨🇧🇷 𝗡𝗘𝗪: Neymar's new haircut for the WORLD CUP! pic.twitter.com/ViPOuhVhXR — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 6, 2026