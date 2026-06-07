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Чемпионат мира
07 июня 2026, 18:44 | Обновлено 07 июня 2026, 18:51
539
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ФОТО. Помолодел. Неймар сменил имидж перед чемпионатом мира

Звездный вингер подготовку к старту турнира

07 июня 2026, 18:44 | Обновлено 07 июня 2026, 18:51
539
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ФОТО. Помолодел. Неймар сменил имидж перед чемпионатом мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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34-летний вингер «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар кардинально сменил прическу за четыре дня до старта чемпионата мира 2026.

Звёздный футболист, вошедший в заявку сборной на турнир, попросил барбера изменить цвет волос и накрутить кудри.

В новом стиле Неймар выглядит более молодо. Ранее его прическа напомнила болельщикам о ярком прошлом в «Барселоне», когда на его голове был ирокез.

На чемпионате мира 2026 сборная Бразилии сыграет в группе C против Марокко, Гаити и Шотландии.

Звездный вингер до:

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный вингер после:

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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