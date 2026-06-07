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  4. Анчелотти сформировал состав на первый матч ЧМ-2026. Назвал звезд сборной
Чемпионат мира
07 июня 2026, 16:57 | Обновлено 07 июня 2026, 16:59
765
0

Анчелотти сформировал состав на первый матч ЧМ-2026. Назвал звезд сборной

Винисиус Жуниор и Рафинья однозначно выйдут с первых минут на игру с Марокко

07 июня 2026, 16:57 | Обновлено 07 июня 2026, 16:59
765
0
Анчелотти сформировал состав на первый матч ЧМ-2026. Назвал звезд сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти имеет на руках имена футболистов, которые выйдут в стартовом составе на матч первого тура чемпионата мира 2026 проти Марокко.

Опытный специалист решил не раскрывать все карты, однако похвалил Винисиуса и Рафиньи за высокий уровень взаимопонимания.

У меня уже есть стартовый состав на игру с Марокко. У меня четкое видение этого. На мой взгляд, связка Винисиуса и Рафиньи сработала очень хорошо в матче с Египтом. Они удачно взаимодействовали, благодаря чему у нас возникали опасные моменты. Считаю, что оба провели отличный матч.

Команда играла хорошо – интенсивно, в высоком темпе, демонстрируя качество. Интенсивность в прессинге была на уровне. В последние 30 минут, как мне кажется, нам требовалось больше контроля. Мы слишком настойчиво пытались проводить глубокие атакующие действия. В этом не было необходимости – мы и так вели в счете», – заявил Карло.

Матч между сборными Бразилии и Марокко состоится 14 июня. Далее команду Анчелотти будет ждать Гаити (20 июня) и Шотландия (25 июня).

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Андрей Витренко Источник: Globo Esporte
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