Анчелотти сформировал состав на первый матч ЧМ-2026. Назвал звезд сборной

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти имеет на руках имена футболистов, которые выйдут в стартовом составе на матч первого тура чемпионата мира 2026 проти Марокко.

Опытный специалист решил не раскрывать все карты, однако похвалил Винисиуса и Рафиньи за высокий уровень взаимопонимания.

У меня уже есть стартовый состав на игру с Марокко. У меня четкое видение этого. На мой взгляд, связка Винисиуса и Рафиньи сработала очень хорошо в матче с Египтом. Они удачно взаимодействовали, благодаря чему у нас возникали опасные моменты. Считаю, что оба провели отличный матч.

Команда играла хорошо – интенсивно, в высоком темпе, демонстрируя качество. Интенсивность в прессинге была на уровне. В последние 30 минут, как мне кажется, нам требовалось больше контроля. Мы слишком настойчиво пытались проводить глубокие атакующие действия. В этом не было необходимости – мы и так вели в счете», – заявил Карло.

Матч между сборными Бразилии и Марокко состоится 14 июня. Далее команду Анчелотти будет ждать Гаити (20 июня) и Шотландия (25 июня).