Анчелотти сформировал состав на первый матч ЧМ-2026. Назвал звезд сборной
Винисиус Жуниор и Рафинья однозначно выйдут с первых минут на игру с Марокко
Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти имеет на руках имена футболистов, которые выйдут в стартовом составе на матч первого тура чемпионата мира 2026 проти Марокко.
Опытный специалист решил не раскрывать все карты, однако похвалил Винисиуса и Рафиньи за высокий уровень взаимопонимания.
У меня уже есть стартовый состав на игру с Марокко. У меня четкое видение этого. На мой взгляд, связка Винисиуса и Рафиньи сработала очень хорошо в матче с Египтом. Они удачно взаимодействовали, благодаря чему у нас возникали опасные моменты. Считаю, что оба провели отличный матч.
Команда играла хорошо – интенсивно, в высоком темпе, демонстрируя качество. Интенсивность в прессинге была на уровне. В последние 30 минут, как мне кажется, нам требовалось больше контроля. Мы слишком настойчиво пытались проводить глубокие атакующие действия. В этом не было необходимости – мы и так вели в счете», – заявил Карло.
Матч между сборными Бразилии и Марокко состоится 14 июня. Далее команду Анчелотти будет ждать Гаити (20 июня) и Шотландия (25 июня).
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