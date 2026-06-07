Барселона дала добро. Сборная Испания получила сигнал по Ямалю

Каталонская «Барселона» положительно оценила процесс восстановления талантливого Ламина Ямаля накануне старта чемпионата мира 2026 года в трех странах: США, Мексике и Канаде.

По информации издания AS, «сине-гранатовые» поддерживают постоянный контакт со сборной Испании и уже дали сигнал, что Ламин готов к участию в мундиале.

По мнению «Барселоны», цикл реабилитации после травмы двуглавой мышцы бедра завершится до начала главного футбольного турнира.

Несмотря на положительный прогноз со стороны каталонцев, представители клуба при взаимодействии с физиотерапевтом Фернандо Галаном просят постепенно возвращать Ламина к игре.

Ожидается, что Ямаль не выйдет в стартовом составе на матч первого тура ЧМ-2026 против Кабо-Верде (15 июня), однако вингер получит игровое время в концовке встречи.