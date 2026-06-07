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07 июня 2026, 16:42 | Обновлено 07 июня 2026, 16:44
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От Дембеле до Ямаля. Игроки, чья стоимость составляет 100+ млн евро

Статистический портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов

07 июня 2026, 16:42 | Обновлено 07 июня 2026, 16:44
599
0
От Дембеле до Ямаля. Игроки, чья стоимость составляет 100+ млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле
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Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список игроков, рыночная стоимость которых составляет 100 и более млн евро.

В этот список вошли 22 футболиста.

Самыми дорогими игроками мира сейчас являются Ламин Ямаль (Барселона) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), стоимость которых составляет 200 млн евро.

Игроки, рыночная стоимость которых составляет 100+ млн евро, по версии Transfermarkt

  • 200 млн евро – Ламин Ямаль (Барселона)
  • 200 млн евро – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 180 млн евро – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 150 млн евро – Педри (Барселона)
  • 150 млн евро – Майкл Олисе (Бавария)
  • 140 млн евро – Жоау Невеш (ПСЖ)
  • 140 млн евро – Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
  • 140 млн евро – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 140 млн евро – Витинья (ПСЖ)
  • 130 млн евро – Джуд Беллингем (Реал)
  • 120 млн евро – Дезире Дуэ (ПСЖ)
  • 120 млн евро – Деклан Райс (Арсенал)
  • 110 млн евро – Букайо Сака (Арсенал)
  • 100 млн евро – Джамал Мусиала (Бавария)
  • 100 млн евро – Фермин Лопес (Барселона)
  • 100 млн евро – Флориан Вирц (Ливерпуль)
  • 100 млн евро – Мойзес Кайседо (Челси)
  • 100 млн евро – Коул Палмер (Челси)
  • 100 млн евро – Доминик Собослаи (Ливерпуль)
  • 100 млн евро – Вильям Салиба (Арсенал)
  • 100 млн евро – Хулиан Альварес (Атлетико)
  • 100 млн евро – Усман Дембеле (ПСЖ)
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статистика Transfermarkt Ламин Ямаль Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Педри Майкл Олисе Жоау Невеш Хвича Кварацхелия Винисиус Жуниор Витинья (ПСЖ) Дезире Дуэ Джуд Беллингем Деклан Райс Букайо Сака Джамал Мусиала Фермин Лопес Флориан Вирц Мойсес Кайседо Коул Палмер Доминик Собослаи Вильям Салиба Хулиан Альварес Усман Дембеле
Сергей Турчак Источник: Instagram
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