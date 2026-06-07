От Дембеле до Ямаля. Игроки, чья стоимость составляет 100+ млн евро

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список игроков, рыночная стоимость которых составляет 100 и более млн евро.

В этот список вошли 22 футболиста.

Самыми дорогими игроками мира сейчас являются Ламин Ямаль (Барселона) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), стоимость которых составляет 200 млн евро.

Игроки, рыночная стоимость которых составляет 100+ млн евро, по версии Transfermarkt