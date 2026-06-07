Другие новости07 июня 2026, 16:42 | Обновлено 07 июня 2026, 16:44
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От Дембеле до Ямаля. Игроки, чья стоимость составляет 100+ млн евро
Статистический портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов
07 июня 2026, 16:42 | Обновлено 07 июня 2026, 16:44
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Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал список игроков, рыночная стоимость которых составляет 100 и более млн евро.
В этот список вошли 22 футболиста.
Самыми дорогими игроками мира сейчас являются Ламин Ямаль (Барселона) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), стоимость которых составляет 200 млн евро.
Игроки, рыночная стоимость которых составляет 100+ млн евро, по версии Transfermarkt
- 200 млн евро – Ламин Ямаль (Барселона)
- 200 млн евро – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 180 млн евро – Килиан Мбаппе (Реал)
- 150 млн евро – Педри (Барселона)
- 150 млн евро – Майкл Олисе (Бавария)
- 140 млн евро – Жоау Невеш (ПСЖ)
- 140 млн евро – Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- 140 млн евро – Винисиус Жуниор (Реал)
- 140 млн евро – Витинья (ПСЖ)
- 130 млн евро – Джуд Беллингем (Реал)
- 120 млн евро – Дезире Дуэ (ПСЖ)
- 120 млн евро – Деклан Райс (Арсенал)
- 110 млн евро – Букайо Сака (Арсенал)
- 100 млн евро – Джамал Мусиала (Бавария)
- 100 млн евро – Фермин Лопес (Барселона)
- 100 млн евро – Флориан Вирц (Ливерпуль)
- 100 млн евро – Мойзес Кайседо (Челси)
- 100 млн евро – Коул Палмер (Челси)
- 100 млн евро – Доминик Собослаи (Ливерпуль)
- 100 млн евро – Вильям Салиба (Арсенал)
- 100 млн евро – Хулиан Альварес (Атлетико)
- 100 млн евро – Усман Дембеле (ПСЖ)
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