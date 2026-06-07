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Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 20:42 |
1945
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Динамо определилось с заменой Караваева

Клуб тестирует на сборах Гусева, Коробова и Тымчика

07 июня 2026, 20:42 |
1945
2 Comments
Динамо определилось с заменой Караваева
ФК Динамо. Александр Караваев
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Киевское «Динамо» летом потеряет футболиста сборной Украины Александра Караваева, который с большой долей вероятности перейдет в «Шахтер».

Как отмечает источник, киевский клуб уже определился со стратегией на случай ухода Караваева. На позицию правого защитника есть сформированный шорт-лист, однако на сборах будут протестированы Гусев, Коробов и Тымчик, если кто-то из них «отсеется», то тогда клуб попытается подписать еще одного правого фулбека.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

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Динамо Киев Алексей Гусев Александр Караваев Александр Тымчик Максим Коробов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
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Поки що ні один не дотягує до рівня Караваєва !
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