Динамо определилось с заменой Караваева
Клуб тестирует на сборах Гусева, Коробова и Тымчика
Киевское «Динамо» летом потеряет футболиста сборной Украины Александра Караваева, который с большой долей вероятности перейдет в «Шахтер».
Как отмечает источник, киевский клуб уже определился со стратегией на случай ухода Караваева. На позицию правого защитника есть сформированный шорт-лист, однако на сборах будут протестированы Гусев, Коробов и Тымчик, если кто-то из них «отсеется», то тогда клуб попытается подписать еще одного правого фулбека.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
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