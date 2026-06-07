Динамо определилось с заменой Караваева

Киевское «Динамо» летом потеряет футболиста сборной Украины Александра Караваева, который с большой долей вероятности перейдет в «Шахтер».

Как отмечает источник, киевский клуб уже определился со стратегией на случай ухода Караваева. На позицию правого защитника есть сформированный шорт-лист, однако на сборах будут протестированы Гусев, Коробов и Тымчик, если кто-то из них «отсеется», то тогда клуб попытается подписать еще одного правого фулбека.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.