Решения по ФИФА. Нападающий Португалии рискует пропустить матчи ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии и «Милана» Рафаэл Леау может получить серьезное наказание за свое поведение в товарищеском матче против Чили (2:1).

За несколько минут до перерыва Рафаэл начал стычку и ударил соперника кулаком в лицо, за что получил прямую красную карточку.

Ожидается, что Леау пропустит контрольный матч против Нигерии, однако все зависит от решения ФИФА.

Если организация признает инцидент недопустимым, португалец может получить дисквалификацию более чем на один матч, что будет означать пропуск матчей чемпионата мира.

На предстоящем турнире сборная Португалии сыграет в группе К против Колумбии, ДР Конго и Узбекистана.