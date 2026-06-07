Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решения по ФИФА. Нападающий Португалии рискует пропустить матчи ЧМ-2026
Чемпионат мира
07 июня 2026, 17:40 | Обновлено 07 июня 2026, 17:44
402
0

Решения по ФИФА. Нападающий Португалии рискует пропустить матчи ЧМ-2026

Рафаэл Леау имеет проблемы

07 июня 2026, 17:40 | Обновлено 07 июня 2026, 17:44
402
0
Решения по ФИФА. Нападающий Португалии рискует пропустить матчи ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий сборной Португалии и «Милана» Рафаэл Леау может получить серьезное наказание за свое поведение в товарищеском матче против Чили (2:1).

За несколько минут до перерыва Рафаэл начал стычку и ударил соперника кулаком в лицо, за что получил прямую красную карточку.

Ожидается, что Леау пропустит контрольный матч против Нигерии, однако все зависит от решения ФИФА.

Если организация признает инцидент недопустимым, португалец может получить дисквалификацию более чем на один матч, что будет означать пропуск матчей чемпионата мира.

На предстоящем турнире сборная Португалии сыграет в группе К против Колумбии, ДР Конго и Узбекистана.

По теме:
Мальдера сделал выбор. Известен состав сборной Украины на матч с Данией
ГЕЦКО: «Какая битва сборной Украины?»
ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Дании
товарищеские матчи удаление (красная карточка) сборная Португалии по футболу сборная Чили по футболу ЧМ-2026 по футболу Рафаэл Леау
Андрей Витренко Источник: Goal.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлиста 1925 больше не будет? В Харькове готовят историческую революцию
Футбол | 07 июня 2026, 12:10 12
Металлиста 1925 больше не будет? В Харькове готовят историческую революцию
Металлиста 1925 больше не будет? В Харькове готовят историческую революцию

Клуб проведет полный ребрендинг с изменением названия

Поляки закрыли двери для сборной Украины
Футбол | 07 июня 2026, 07:34 30
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины

Команда не сможет проводить матчи в Кракове

Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Футбол | 07.06.2026, 09:55
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Бокс | 07.06.2026, 09:12
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Эксперт объяснил, почему Мальдера поменяет состав на игру с Данией
Футбол | 07.06.2026, 16:09
Эксперт объяснил, почему Мальдера поменяет состав на игру с Данией
Эксперт объяснил, почему Мальдера поменяет состав на игру с Данией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
07.06.2026, 04:12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
07.06.2026, 03:12 160
Футбол
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
06.06.2026, 04:26 6
Бокс
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику
Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику
07.06.2026, 07:44 4
Футбол
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
06.06.2026, 07:27 34
Футбол
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
06.06.2026, 07:01 7
Футбол
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
06.06.2026, 10:19 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем