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  4. Журналист: «Мендоса в отличной форме, Шахтер для него – лучшая витрина»
Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 16:12 |
315
0

Журналист: «Мендоса в отличной форме, Шахтер для него – лучшая витрина»

Мануэль Алехандро Ортис высоко оценил новичка горняков

07 июня 2026, 16:12 |
315
0
Журналист: «Мендоса в отличной форме, Шахтер для него – лучшая витрина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Глейкер Мендоса
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Известный мексиканский журналист Мануэль Алехандро Ортис оценил выступление 24-летнего вингера донецкого «Шахтера» Глейкера Мендосы в составе сборной Венесуэлы.

Накануне команда Освальдо Вискаррондо провела товарищеский матч с Турцией (1:2). Несмотря на поражение, легионер «Шахтера» продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство на поле и стал автором единственного гола в составе «Ла Винотинто». Ортис считает, что в будущем Глейкер может стать лидером команды и перейти в топ-лиги Европы.

«Глейкер в отличной форме. Команда видит в нем многообещающего игрока, который вселяет надежду. Если он будет работать так, как положено, и проявит дисциплину, он может стать игроком, который будет решать судьбу матчей и пользоваться спросом в Европе. В этом году он сыграет в Лиге чемпионов в составе «Шахтера» – лучшей витрины для себя и не найти», – написал он у себя в соцсети X.

В прошлом сезоне Мендоса выступал в составе «Кривбасса», за который успел провести 28 матчей, забив 11 голов и отдав 12 результативных передач. В «Шахтер» он перешел за 3 млн евро.

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Глейкер Мендоса Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Венесуэлы по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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