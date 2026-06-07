Бразилия и Германия – рекордсмены чемпионатов мира по количеству голов

Бразилия является рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых мячей – 237.

Только на 5 голов меньше в активе сборной Германии (232, включая ФРГ).

Ни одна другая сборная не имеет в своем активе 200+ забитых мячей.

Третьей в данном рейтинге является Аргентина (152).

Вспомним топ-10 сборных с самым большим количеством забитых мячей на чемпионатах мира.

Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира