Чемпионат мира07 июня 2026, 15:24 | Обновлено 07 июня 2026, 15:32
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Бразилия и Германия – рекордсмены чемпионатов мира по количеству голов
Вспомним топ-10 сборных с самым большим количеством забитых мячей в истории турнира
07 июня 2026, 15:24 | Обновлено 07 июня 2026, 15:32
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Бразилия является рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых мячей – 237.
Только на 5 голов меньше в активе сборной Германии (232, включая ФРГ).
Ни одна другая сборная не имеет в своем активе 200+ забитых мячей.
Третьей в данном рейтинге является Аргентина (152).
Вспомним топ-10 сборных с самым большим количеством забитых мячей на чемпионатах мира.
Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира
- 237 – Бразилия
- 232 – Германия
- 152 – Аргентина
- 136 – Франция
- 128 – Италия
- 108 – Испания
- 104 – Англия
- 96 – Нидерланды
- 89 – Уругвай
- 87 – Венгрия
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