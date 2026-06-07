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Чемпионат мира
07 июня 2026, 15:24 | Обновлено 07 июня 2026, 15:32
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Бразилия и Германия – рекордсмены чемпионатов мира по количеству голов

Вспомним топ-10 сборных с самым большим количеством забитых мячей в истории турнира

07 июня 2026, 15:24 | Обновлено 07 июня 2026, 15:32
210
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Бразилия и Германия – рекордсмены чемпионатов мира по количеству голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бразилия является рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых мячей – 237.

Только на 5 голов меньше в активе сборной Германии (232, включая ФРГ).

Ни одна другая сборная не имеет в своем активе 200+ забитых мячей.

Третьей в данном рейтинге является Аргентина (152).

Вспомним топ-10 сборных с самым большим количеством забитых мячей на чемпионатах мира.

Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира

  • 237 – Бразилия
  • 232 – Германия
  • 152 – Аргентина
  • 136 – Франция
  • 128 – Италия
  • 108 – Испания
  • 104 – Англия
  • 96 – Нидерланды
  • 89 – Уругвай
  • 87 – Венгрия
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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В італії 32 голи на перемогу на чс йде в середньому. Да,вміли колись у футбол.
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