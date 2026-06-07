Букмекер разыграет крупную сумму за голы сборной США на ЧМ-2026

BetMGM объявила о запуске кампании к чемпионату мира по футболу, в рамках которой предусмотрен бонусный фонд в размере 500 тыс. долларов, связанный с результатами мужской сборной США.

Согласно условиям акции, пользователи, сделавшие ставку от 5 долларов на матч национальной команды, смогут претендовать на часть фонда за каждый гол сборной США во время турнира.

Помимо этого, оператор добавит в приложение игру с участием бывшего вратаря сборной США Тима Ховарда, а также выпустит несколько тематических казино-игр в отдельных штатах США и Онтарио.

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