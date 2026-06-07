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  4. Букмекер разыграет крупную сумму за голы сборной США на ЧМ-2026
Чемпионат мира
07 июня 2026, 14:48 |
107
0

Букмекер разыграет крупную сумму за голы сборной США на ЧМ-2026

Игроки смогут получить часть фонда в 500 тысяч долларов

07 июня 2026, 14:48 |
107
0
Букмекер разыграет крупную сумму за голы сборной США на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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BetMGM объявила о запуске кампании к чемпионату мира по футболу, в рамках которой предусмотрен бонусный фонд в размере 500 тыс. долларов, связанный с результатами мужской сборной США.

Согласно условиям акции, пользователи, сделавшие ставку от 5 долларов на матч национальной команды, смогут претендовать на часть фонда за каждый гол сборной США во время турнира.

Помимо этого, оператор добавит в приложение игру с участием бывшего вратаря сборной США Тима Ховарда, а также выпустит несколько тематических казино-игр в отдельных штатах США и Онтарио.

Легенда сборной Англии стала лицом кампании букмекера перед ЧМ-2026

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азарт ставки букмекеры ЧМ-2026 по футболу сборная США по футболу Тим Ховард
Александр Гринник Источник
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