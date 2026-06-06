Легенда сборной Англии стала лицом кампании букмекера перед ЧМ-2026

Betfair запустила кампанию с Аланом Ширером в преддверии Чемпионата мира 2026 года.

Оператор представил формат «горячей линии» Ширера, где фанаты могут оставлять голосовые сообщения с мнениями о сборной Англии, судейских решениях и других темах турнира.

Ширер, амбассадор Betfair и эксперт BBC, будет еженедельно отвечать на избранные сообщения на платформах бренда.

Betfair продолжает развивать футбольный контент-маркетинг перед ЧМ-2026, делая ставку на послов, видео и интерактивные форматы взаимодействия с аудиторией.

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