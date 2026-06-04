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Англия
04 июня 2026, 22:59 | Обновлено 04 июня 2026, 23:33
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Вулверхэмптон получил нового титульного партнера

Букмекер Midnite появится на футболках мужской и женской команд

04 июня 2026, 22:59 | Обновлено 04 июня 2026, 23:33
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Вулверхэмптон получил нового титульного партнера
Getty Images/Global Images Ukraine
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«Вулверхэмптон» объявил о сотрудничестве с британским букмекером Midnite, который станет новым главным партнером клуба в сезоне 2026/27. Логотип компании появится на футболках мужской и женской команд в юбилейный 150-й сезон клуба.

Стороны также планируют совместные активности для болельщиков, включая эксклюзивный контент, мероприятия в дни матчей и специальные акции. Одной из первых инициатив станет кампания «Этот сезон за наш счет», в рамках которой фанаты смогут выиграть абонементы и новую форму клуба.

В «Вулверхэмптоне» отметили, что Midnite разделяет стремление клуба к инновациям и вовлечению болельщиков. В самой компании назвали партнерство важным шагом и подчеркнули, что планируют активно работать с фанатской аудиторией на протяжении сезона.

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Александр Гринник Источник: ФК Вулверхэмптон
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