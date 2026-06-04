Вулверхэмптон получил нового титульного партнера

«Вулверхэмптон» объявил о сотрудничестве с британским букмекером Midnite, который станет новым главным партнером клуба в сезоне 2026/27. Логотип компании появится на футболках мужской и женской команд в юбилейный 150-й сезон клуба.

Стороны также планируют совместные активности для болельщиков, включая эксклюзивный контент, мероприятия в дни матчей и специальные акции. Одной из первых инициатив станет кампания «Этот сезон за наш счет», в рамках которой фанаты смогут выиграть абонементы и новую форму клуба.

В «Вулверхэмптоне» отметили, что Midnite разделяет стремление клуба к инновациям и вовлечению болельщиков. В самой компании назвали партнерство важным шагом и подчеркнули, что планируют активно работать с фанатской аудиторией на протяжении сезона.