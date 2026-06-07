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Ролан Гаррос
07 июня 2026, 14:48 | Обновлено 07 июня 2026, 16:26
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Финал женского парного разряда Ролан Гаррос 2026. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2026

07 июня 2026, 14:48 | Обновлено 07 июня 2026, 16:26
1515
0
Финал женского парного разряда Ролан Гаррос 2026. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд
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Катерина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) выиграли трофей в парном женском разряде на Открытом чемпионате Франции 2026.

В финальном поединке Синякова и Таунсенд обыграли дуэт Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) в двух сетах за 1 час и 33 минуты – 6:2, 7:5.

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Во втором сете дуэт Синякова / Таунсенд сделали камбек при счете 1:4 и закрыли матч в свою пользу.

Катерина и Тейлор выиграли третий совместный трофей Grand Slam (Уимблдон-2024, Aus Open-2025).

Ролан Гаррос 2026. Пары, финал

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия) – 6:2, 7:5

Видеообзор матча

Видеообзор церемонии награждения

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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