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  4. «Это стыдно». Тренер Буковины – об обвинениях в сдаче матча Черноморцу
Украина. Первая лига
07 июня 2026, 15:55 |
916
0

«Это стыдно». Тренер Буковины – об обвинениях в сдаче матча Черноморцу

Шищенко не понимает критику в адрес команды

07 июня 2026, 15:55 |
916
0
«Это стыдно». Тренер Буковины – об обвинениях в сдаче матча Черноморцу
ФК Буковина. Сергей Шищенко
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Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал единственное поражение команды в прошлом сезоне Первой лиги.

Гарантировав себе победу в турнире и выход в УПЛ, черновчане в мае уступили одесскому «Черноморцу» (1:3), который рисковал потерять прямую путевку в УПЛ и оказаться в зоне переходных матчей. Некоторые болельщики заподозрили, что «Буковина» намеренно проиграла этот матч.

Щищенко отметил, что игроки были опустошены после встречи, поскольку очень хотели стать первой командой в истории, выигравшей турнир без единого поражения. Он подчеркнул, что никто не ожидал такого результата, поэтому любые обвинения выглядят нелепо. Хейт в адрес команды из-за этого он также не воспринимает.

«Честно говоря, я не понимаю этих болельщиков. Зачем это делать? Ты же понимаешь, насколько это важный для нас матч. Мы играем дома, знаем, что придет столько болельщиков, которые ждут эту встречу. И такое писать? Это стыдно. Ну, это не болельщики, я их не понимаю», – сказал Шищенко.

По итогам сезона «Буковина» заняла первое место в Первой лиге, набрав 81 очко в 30 матчах. Команда одержала 26 побед, трижды сыграла вничью и один раз уступила.

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Сергей Шищенко Буковина Черновцы Черноморец Одесса Первая лига Украины договорные матчи
Андрей Плыгун Источник: Суспильне Спорт
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