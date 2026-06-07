«Это стыдно». Тренер Буковины – об обвинениях в сдаче матча Черноморцу
Шищенко не понимает критику в адрес команды
Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал единственное поражение команды в прошлом сезоне Первой лиги.
Гарантировав себе победу в турнире и выход в УПЛ, черновчане в мае уступили одесскому «Черноморцу» (1:3), который рисковал потерять прямую путевку в УПЛ и оказаться в зоне переходных матчей. Некоторые болельщики заподозрили, что «Буковина» намеренно проиграла этот матч.
Щищенко отметил, что игроки были опустошены после встречи, поскольку очень хотели стать первой командой в истории, выигравшей турнир без единого поражения. Он подчеркнул, что никто не ожидал такого результата, поэтому любые обвинения выглядят нелепо. Хейт в адрес команды из-за этого он также не воспринимает.
«Честно говоря, я не понимаю этих болельщиков. Зачем это делать? Ты же понимаешь, насколько это важный для нас матч. Мы играем дома, знаем, что придет столько болельщиков, которые ждут эту встречу. И такое писать? Это стыдно. Ну, это не болельщики, я их не понимаю», – сказал Шищенко.
По итогам сезона «Буковина» заняла первое место в Первой лиге, набрав 81 очко в 30 матчах. Команда одержала 26 побед, трижды сыграла вничью и один раз уступила.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клубу запретили проводить матчи Лиги чемпионов в Кракове
Флорентино Перес запланировал масштабную распродажу в клубе