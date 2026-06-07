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Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 15:19 |
960
0

Тренер Буковины озвучил цели команды в УПЛ

Шищенко хочет, чтобы в будущем черновчане участвовали в еврокубках

07 июня 2026, 15:19 |
960
0
Тренер Буковины озвучил цели команды в УПЛ
ФК Буковина. Сергей Шищенко
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Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко рассказал об амбициях клуба после выхода в УПЛ.

Черновицкая команда вернулась в футбольную элиту впервые за 32 года. По словам специалиста, тренерский штаб и руководство клуба понимают, что в УПЛ конкуренция очень высокая, поэтому легко не будет. Результаты команды во многом будут зависеть от качества селекции.

«Хочется, чтобы мы каждый год прогрессировали. Будем пытаться построить такую команду, которая через некоторое время будет бороться за еврокубки», – пояснил Шищенко.

В прошлом сезоне «Буковина» выиграла Первую лигу, набрав 81 очко в 30 матчах. В рамках турнира команда Сергея Шищенко проиграла лишь раз и еще трижды сыграла вничью.

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Сергей Шищенко Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Суспильне Спорт
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