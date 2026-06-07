Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Буковины рассказал, как отказался возглавить серебряного призера УПЛ
Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 15:08 | Обновлено 07 июня 2026, 15:09
872
1

Тренер Буковины рассказал, как отказался возглавить серебряного призера УПЛ

Александрия предложила Шищенко не самые лучшие условия

07 июня 2026, 15:08 | Обновлено 07 июня 2026, 15:09
872
1 Comments
Тренер Буковины рассказал, как отказался возглавить серебряного призера УПЛ
ФК Буковина. Сергей Шищенко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко вспомнил, как год назад отказался возглавить «Александрию» ради работы в Черновцах.

«Горожане» тогда только завоевали серебро УПЛ, а черновицкая команда была середняком Первой лиги. Шищенко выбрал второй вариант из-за веры в проект и широких полномочий, которые ему гарантировало руководство.

«Самым первым вариантом была «Александрия». Когда ко мне обратилась «Буковина» с предложением, я понял, что могу создавать команду под себя, собирать команду и игроков, которых хочу видеть», – сказал специалист.

По итогам прошлого сезона «Буковина» выиграла Первую лигу, проиграв в турнире лишь один матч. «Александрия» сейчас борется за выживание в стыковых матчах с «Левым берегом».

По теме:
Журналист: «Мендоса в отличной форме, Шахтер для него – лучшая витрина»
«Это стыдно». Тренер Буковины – об обвинениях в сдаче матча Черноморцу
Александр КЕМКИН: «Это для меня самое важное»
Сергей Шищенко Буковина Черновцы Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Футбол | 07 июня 2026, 03:12 164
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков

Клубу запретили проводить матчи Лиги чемпионов в Кракове

Поляки закрыли двери для сборной Украины
Футбол | 07 июня 2026, 07:34 30
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины

Команда не сможет проводить матчи в Кракове

Металлист 1925 сменит название. Известно, на какое
Футбол | 07.06.2026, 08:12
Металлист 1925 сменит название. Известно, на какое
Металлист 1925 сменит название. Известно, на какое
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Бокс | 07.06.2026, 08:44
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
«Конкуренция жесткая». Экс-игрок ПСЖ высказался по поводу проблем Забарного
Футбол | 07.06.2026, 14:32
«Конкуренция жесткая». Экс-игрок ПСЖ высказался по поводу проблем Забарного
«Конкуренция жесткая». Экс-игрок ПСЖ высказался по поводу проблем Забарного
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Останнім часом чуйка тренера не підводить
Ответить
+1
Популярные новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
06.06.2026, 10:19 5
Бокс
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
06.06.2026, 09:36 22
Футбол
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
06.06.2026, 07:01 7
Футбол
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
Крис АЛГИЕРИ: «Усик, это уже не шутки, пойми наконец»
07.06.2026, 05:44 7
Бокс
Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику
Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику
07.06.2026, 07:44 4
Футбол
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
06.06.2026, 11:11 4
Футбол
Дерби не состоится. Второй полуфинал Ролан Гаррос отменен. Что случилось?
Дерби не состоится. Второй полуфинал Ролан Гаррос отменен. Что случилось?
05.06.2026, 19:46 8
Теннис
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
07.06.2026, 09:12 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем