Тренер Буковины рассказал, как отказался возглавить серебряного призера УПЛ

Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко вспомнил, как год назад отказался возглавить «Александрию» ради работы в Черновцах.

«Горожане» тогда только завоевали серебро УПЛ, а черновицкая команда была середняком Первой лиги. Шищенко выбрал второй вариант из-за веры в проект и широких полномочий, которые ему гарантировало руководство.

«Самым первым вариантом была «Александрия». Когда ко мне обратилась «Буковина» с предложением, я понял, что могу создавать команду под себя, собирать команду и игроков, которых хочу видеть», – сказал специалист.

По итогам прошлого сезона «Буковина» выиграла Первую лигу, проиграв в турнире лишь один матч. «Александрия» сейчас борется за выживание в стыковых матчах с «Левым берегом».