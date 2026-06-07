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Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 14:58 |
613
0

Тренер Буковины: «Будет усиление, мы общаемся с легионерами»

Клуб продвинулся в переговорах с иностранными игроками

07 июня 2026, 14:58 |
613
0
Тренер Буковины: «Будет усиление, мы общаемся с легионерами»
ФК Буковина. Сергей Шищенко
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Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко рассказал о комплектовании команды на следующий сезон.

Черновчане по итогам прошлого розыгрыша Первой лиги заняли первое место в турнирной таблице и впервые за 32 года обеспечили себе выход в элитный дивизион. В связи с этим «Буковина» активно работает над усилением состава.

«Я не буду сейчас анонсировать, это немного некорректно, но, конечно, будет усиление и будут игроки, которые покинут команду. Болельщики увидят, когда в соцсетях мы официально сообщим, кто покидает команду, кто приходит в команду. Конечно, есть игроки, которые уже подписали контракт, но я не буду сейчас говорить, кто это. Мы общаемся с легионерами. Конечно, у нас спортивный отдел общается с легионерами, но не факт, что мы договоримся и будут ли легионеры. Наверное, будут, потому что уже ведутся переговоры по нескольким игрокам. Время покажет, как они закончатся», – отметил специалист.

Шищенко возглавил «Буковину» год назад. В своем чемпионате команда проиграла только один раз за сезон.

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Сергей Шищенко Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: Суспильне Спорт
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