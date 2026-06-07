«Удар Филиппов». Игрок Полесья оценил победу Усика над Верховеном

Центральный защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика (25-0, 16 КО) над голландским кикбоксером Рико Верховеном (1-1, 1 КО).

– Последний бой Усика смотрел?

– Как раз у команды был заезд, им запретили смотреть, потому что было поздно. Но я смотрел. За Тоненького переживал, как и на матчах. Потому что за очень Тоненького. Это как матч с «Александрией» у нас был – на последней минуте Филиппов забил. Вот так и у Усика: такой удар «Филиппов» получился.

Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.