Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Бокс
  3. Новости бокса
  4. «Удар Филиппов». Игрок Полесья оценил победу Усика над Верховеном
Профессиональный бокс
07 июня 2026, 13:43 |
501
0

«Удар Филиппов». Игрок Полесья оценил победу Усика над Верховеном

Сергей Чоботенко провел параллель между боксом и футболом

07 июня 2026, 13:43 |
501
0
«Удар Филиппов». Игрок Полесья оценил победу Усика над Верховеном
ФК Полесье. Сергей Чоботенко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Центральный защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика (25-0, 16 КО) над голландским кикбоксером Рико Верховеном (1-1, 1 КО).

– Последний бой Усика смотрел?

– Как раз у команды был заезд, им запретили смотреть, потому что было поздно. Но я смотрел. За Тоненького переживал, как и на матчах. Потому что за очень Тоненького. Это как матч с «Александрией» у нас был – на последней минуте Филиппов забил. Вот так и у Усика: такой удар «Филиппов» получился.

Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

По теме:
Тренер Буковины: «Будет усиление, мы общаемся с легионерами»
Стало известно, кто заменит ушедшего в Динамо тренера Виктории
Металлиста 1925 больше не будет? В Харькове готовят историческую революцию
Сергей Чоботенко Александр Филиппов Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Усик Рико Верховен Александр Усик - Рико Верховен
Дмитрий Вус Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Бокс | 07 июня 2026, 08:44 1
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко

Рико назвал Али

Гассиев откровенно оценил шансы Кабайела на победу над Усиком
Бокс | 07 июня 2026, 07:02 0
Гассиев откровенно оценил шансы Кабайела на победу над Усиком
Гассиев откровенно оценил шансы Кабайела на победу над Усиком

Мурат считает шансы равными

Обнародована заявка сборной Украины на матч с Данией
Футбол | 07.06.2026, 09:22
Обнародована заявка сборной Украины на матч с Данией
Обнародована заявка сборной Украины на матч с Данией
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Бокс | 07.06.2026, 01:01
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Футбол | 07.06.2026, 09:55
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины узнала соперников на ЧМ по хоккею
05.06.2026, 10:16 25
Хоккей
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
05.06.2026, 08:55 10
Теннис
«Это очень больно». Гвардиола выступил с заявлением о Ванате
«Это очень больно». Гвардиола выступил с заявлением о Ванате
05.06.2026, 08:42 1
Футбол
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 6
Футбол
Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
05.06.2026, 12:11 10
Теннис
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
06.06.2026, 07:27 34
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
Знаменитый клуб решил подписать Довбика, которого выгоняет Рома
06.06.2026, 08:25 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем