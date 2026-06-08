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  4. В будущем Яремчука произошел сенсационный поворот
Франция
08 июня 2026, 12:02 |
1286
0

В будущем Яремчука произошел сенсационный поворот

«Лион» вновь пытается подписать украинца

08 июня 2026, 12:02 |
1286
0
В будущем Яремчука произошел сенсационный поворот
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Французский «Лион» не оставляет попыток подписать украинского нападающего Романа Яремчука, который принадлежит греческому «Олимпиакосу».

Ранее сообщалось, что переговоры между клубами фактически зашли в тупик. Руководство «Лиона» не соглашалось активировать опцию выкупа нападающего за 5 миллионов евро и пыталось договориться о снижении цены. В ответ «Олимпиакос» приостановил переговоры.

Впрочем, ситуация изменилась. Французский клуб возобновил контакты с «Олимпиакосом» и продолжает работать над трансфером украинца. В «Лионе» высоко оценивают вклад Яремчука во второй половине сезона и считают его важным вариантом для усиления атаки.

Напомним, 30-летний нападающий выступал за «Лион» на правах аренды и успел отличиться четырьмя голами и одной результативной передачей в 11 матчах чемпионата Франции.

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трансферы Олимпиакос Пирей Роман Яремчук Лион трансферы Лиги 1
Дмитрий Олийченко Источник: Foot01.com
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