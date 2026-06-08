В будущем Яремчука произошел сенсационный поворот
«Лион» вновь пытается подписать украинца
Французский «Лион» не оставляет попыток подписать украинского нападающего Романа Яремчука, который принадлежит греческому «Олимпиакосу».
Ранее сообщалось, что переговоры между клубами фактически зашли в тупик. Руководство «Лиона» не соглашалось активировать опцию выкупа нападающего за 5 миллионов евро и пыталось договориться о снижении цены. В ответ «Олимпиакос» приостановил переговоры.
Впрочем, ситуация изменилась. Французский клуб возобновил контакты с «Олимпиакосом» и продолжает работать над трансфером украинца. В «Лионе» высоко оценивают вклад Яремчука во второй половине сезона и считают его важным вариантом для усиления атаки.
Напомним, 30-летний нападающий выступал за «Лион» на правах аренды и успел отличиться четырьмя голами и одной результативной передачей в 11 матчах чемпионата Франции.
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