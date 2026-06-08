В будущем Яремчука произошел сенсационный поворот

Французский «Лион» не оставляет попыток подписать украинского нападающего Романа Яремчука, который принадлежит греческому «Олимпиакосу».

Ранее сообщалось, что переговоры между клубами фактически зашли в тупик. Руководство «Лиона» не соглашалось активировать опцию выкупа нападающего за 5 миллионов евро и пыталось договориться о снижении цены. В ответ «Олимпиакос» приостановил переговоры.

Впрочем, ситуация изменилась. Французский клуб возобновил контакты с «Олимпиакосом» и продолжает работать над трансфером украинца. В «Лионе» высоко оценивают вклад Яремчука во второй половине сезона и считают его важным вариантом для усиления атаки.

Напомним, 30-летний нападающий выступал за «Лион» на правах аренды и успел отличиться четырьмя голами и одной результативной передачей в 11 матчах чемпионата Франции.