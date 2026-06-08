Желание Де Дзерби. Вингер Манчестер Сити может перебраться в Тоттенхэм
Савио может продолжить карьеру в Лондоне
Бразильский вингер «Манчестер Сити» Савио может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, 22-летний футболист близок к переходу в лондонский клуб. Подписание бразильца является желанием главного тренера «шпор» Роберто Де Дзерби.
Вингер уже достиг соглашения с «Тоттенхэмом» по контракту – оно рассчитано до лета 2031 года.
В текущем сезоне на счету Савио 36 матчей на клубном уровне, в в которых он успел отличиться 4 результативными ударами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Доку близок к продлению контракт с «Манчестер Сити».
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