Желание Де Дзерби. Вингер Манчестер Сити может перебраться в Тоттенхэм

Бразильский вингер «Манчестер Сити» Савио может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 22-летний футболист близок к переходу в лондонский клуб. Подписание бразильца является желанием главного тренера «шпор» Роберто Де Дзерби.

Вингер уже достиг соглашения с «Тоттенхэмом» по контракту – оно рассчитано до лета 2031 года.

В текущем сезоне на счету Савио 36 матчей на клубном уровне, в в которых он успел отличиться 4 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Доку близок к продлению контракт с «Манчестер Сити».