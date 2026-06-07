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Англия
07 июня 2026, 11:54 | Обновлено 07 июня 2026, 11:57
246
0

Доку близок к продлению контракт с Манчестер Сити

Стороны могут подписать соглашение сроком до лета 2031 года

07 июня 2026, 11:54 | Обновлено 07 июня 2026, 11:57
246
0
Доку близок к продлению контракт с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Доку
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Бельгийский вингер Жереми Доку близок к продлению контракта с «Манчестер Сити». Об этом сообщает Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 24-летний футболист и английский гранд близки к подписанию соглашения до лета 2031 года. Действующий контракт истекает по окончанию сезона 2027/28.

В прошедшем сезоне на счету Жереми Доку 47 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8 результативными ударами и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» намерен отдать 90 миллионов евро за трансфер игрока «Реала».

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Манчестер Сити Жереми Доку чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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