Доку близок к продлению контракт с Манчестер Сити
Стороны могут подписать соглашение сроком до лета 2031 года
Бельгийский вингер Жереми Доку близок к продлению контракта с «Манчестер Сити». Об этом сообщает Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, 24-летний футболист и английский гранд близки к подписанию соглашения до лета 2031 года. Действующий контракт истекает по окончанию сезона 2027/28.
В прошедшем сезоне на счету Жереми Доку 47 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 8 результативными ударами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» намерен отдать 90 миллионов евро за трансфер игрока «Реала».
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