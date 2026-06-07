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Чемпионат мира
07 июня 2026, 11:16 | Обновлено 07 июня 2026, 11:18
309
0

Капелло назвал фаворитов чемпионат мира

Итальянский специалист выделил команды Франции и Испании

07 июня 2026, 11:16 | Обновлено 07 июня 2026, 11:18
309
0
Капелло назвал фаворитов чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло
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Итальянский специалист Фабио Капелло выделил сборные Франции и Испании в качестве фаворитов предстоящего чемпионата мира:

«Франция и Испания — главные фавориты, поскольку у них более высокий уровень технического мастерства.

Меня интригует сборная Англии под руководством Тухеля. Германия несколько сдала свои позиции, но я с нетерпением жду возможности увидеть её выступление на этом чемпионате мира.

Однако я болею за сборную Бразилии Анчелотти. У него невероятный характер, он быстро адаптируется к любым условиям, а сделать это в Бразилии совсем непросто».

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее Фабио Капелло рассказал, какой тренер должен возглавить сборную Италии.

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Фабио Капелло рассказал, какой тренер должен возглавить сборную Италии
Фабио Капелло сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
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