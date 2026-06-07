Капелло назвал фаворитов чемпионат мира

Итальянский специалист Фабио Капелло выделил сборные Франции и Испании в качестве фаворитов предстоящего чемпионата мира:

«Франция и Испания — главные фавориты, поскольку у них более высокий уровень технического мастерства.

Меня интригует сборная Англии под руководством Тухеля. Германия несколько сдала свои позиции, но я с нетерпением жду возможности увидеть её выступление на этом чемпионате мира.

Однако я болею за сборную Бразилии Анчелотти. У него невероятный характер, он быстро адаптируется к любым условиям, а сделать это в Бразилии совсем непросто».

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее Фабио Капелло рассказал, какой тренер должен возглавить сборную Италии.