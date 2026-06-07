Фабио Капелло рассказал, какой тренер должен возглавить сборную Италии

Фабио Капелло заявил о том, что он бы хотел видеть Антонио Конте у руля сборной Италии:

«Если бы мне пришлось выбирать, тренером был бы Конте. Возможно, у нас не так много мастерства, но мы хорошо смотримся в атаке и полузащите. В то же время у команды есть проблемы в обороне.

Возьмем, к примеру, «Ювентус»: они искали центрального защитника, пришел Бремер — и команда преобразилась.

В моем «Ювентусе» Кьеллини играл на фланге обороны. Он хотел много бегать и действовать высоко. Я спросил его: «Кто ты?» Он ответил: «Защитник». Тогда я сказал: «Значит, ты знаешь, что должен делать? Защищаться»

В апреле 2026 года сборную Италии покинул Дженнаро Гаттузо. Случилось это после поражения от сборной Боснии и Герцеговины в плей-офф чемпионата мира.

Ранее Фабио Капелло дал совет «Реалу».