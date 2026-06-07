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Италия
07 июня 2026, 10:24 | Обновлено 07 июня 2026, 11:22
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Фабио Капелло рассказал, какой тренер должен возглавить сборную Италии

Легендарный коуч хотел бы видеть у руля команды Антонио Конте

07 июня 2026, 10:24 | Обновлено 07 июня 2026, 11:22
406
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Фабио Капелло рассказал, какой тренер должен возглавить сборную Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте
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Фабио Капелло заявил о том, что он бы хотел видеть Антонио Конте у руля сборной Италии:

«Если бы мне пришлось выбирать, тренером был бы Конте. Возможно, у нас не так много мастерства, но мы хорошо смотримся в атаке и полузащите. В то же время у команды есть проблемы в обороне.

Возьмем, к примеру, «Ювентус»: они искали центрального защитника, пришел Бремер — и команда преобразилась.

В моем «Ювентусе» Кьеллини играл на фланге обороны. Он хотел много бегать и действовать высоко. Я спросил его: «Кто ты?» Он ответил: «Защитник». Тогда я сказал: «Значит, ты знаешь, что должен делать? Защищаться»

В апреле 2026 года сборную Италии покинул Дженнаро Гаттузо. Случилось это после поражения от сборной Боснии и Герцеговины в плей-офф чемпионата мира.

Ранее Фабио Капелло дал совет «Реалу».

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Антонио Конте Фабио Капелло сборная Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
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Легендарний тренер хотів би бачити на чолі команди Фабіо Капелло Капелло хотів би бачити на чолі команди Капелло?
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