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Молодежные турниры
07 июня 2026, 14:29 | Обновлено 07 июня 2026, 14:33
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0

США WU-18 – Украина WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 июня в 17:30 видеотрансляцию товарищеского матча женских сборных

07 июня 2026, 14:29 | Обновлено 07 июня 2026, 14:33
42
0
США WU-18 – Украина WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ
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Молодежная женская сборная Украины WU-19 проводит второй спарринг в Болгарии.

7 июня в 17:30 проходит товарищеский матч между командами США WU-18 и Украины WU-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины WU-19 (футболистки 2008–2009 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в болгарском городе Банско.

Подопечные Олега Бортника готовятся к первому раунду квалификации Евро-2027 WU-19.в Лиге В.

В первом товарищеском матче на сборах Украина WU-19 по пенальти обыграла Венгрию WU-19 (1:1, пен. 6:5).

Далее в ходе подготовки сине-желтые проведут два матча против сборной США (7 июня в 17:30 и 9 июня в 15:30).

Состав сборной Украины WU-19

Вратари: Анна Харченко (Ворскла Полтава), Ульяна Соловьева (Кривбасс Кривой Рог), Мария Вакулко (Погорина Костополь).

Защитники: Анастасия Белкина (Кривбасс Кривой Рог), Мария Осадча (ЕМС-Подолье Винница), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Екатерина Деркач (Погорина Костополь).

Полузащитники: Эвелина Купцова, Милена Иванченко (обе – Металлист 1925 Харьков), София Козишкурт (Ворскла Полтава), Валерия Казина (Пантеры Умань), Полина Назаренко, Ирина Олийниченко (обе – Кривбасс Кривой Рог), Виктория Савкина, Зоряна Гладун (обе – Ладомир Владимир).

Нападающие: Дарья Колодий (Металлист 1925 Харьков), Карина Леспух (Колос Ковалевка), Арина Паскаренко (ЕМС-Подолье Винница).

США WU-18 – Украина WU-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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