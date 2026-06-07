ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер. Брайтон подписал 18-летнего вингера
Зейдок Йоханн перешел в английский клуб из «АИКа»
Нигерийский вингер Зейдок Йоханн перебрался из «АИКа» в «Брайтон». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Срок соглашения между 18-летним футболистом и представителем Аншлийской Премьер-лиги рассчитан до лета 2031 года.
Как сообщает The Athletic, сумма сделки составил 21,5 миллионов евро – этот трансфер стал самым дорогим в истории чемпионата Швеции. До этого лидировал переход Бергваль из «Юргордена» в «Тоттенхэм» за 20 миллионов.
В пошедшем сезоне на счету Зейдока Йоханна 12 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 5 результативными ударами и 4 голевыми передачами.
Welcome to Brighton, Zadok! 🤩👋 pic.twitter.com/iiPOidjk0X— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 6, 2026
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