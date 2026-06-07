Нигерийский вингер Зейдок Йоханн перебрался из «АИКа» в «Брайтон». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Срок соглашения между 18-летним футболистом и представителем Аншлийской Премьер-лиги рассчитан до лета 2031 года.

Как сообщает The Athletic, сумма сделки составил 21,5 миллионов евро – этот трансфер стал самым дорогим в истории чемпионата Швеции. До этого лидировал переход Бергваль из «Юргордена» в «Тоттенхэм» за 20 миллионов.

В пошедшем сезоне на счету Зейдока Йоханна 12 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 5 результативными ударами и 4 голевыми передачами.