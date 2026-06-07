Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер. Брайтон подписал 18-летнего вингера
Англия
07 июня 2026, 10:16 | Обновлено 07 июня 2026, 10:20
168
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер. Брайтон подписал 18-летнего вингера

Зейдок Йоханн перешел в английский клуб из «АИКа»

07 июня 2026, 10:16 | Обновлено 07 июня 2026, 10:20
168
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер. Брайтон подписал 18-летнего вингера
Брайтон. Зейдок Йоханн
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нигерийский вингер Зейдок Йоханн перебрался из «АИКа» в «Брайтон». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Срок соглашения между 18-летним футболистом и представителем Аншлийской Премьер-лиги рассчитан до лета 2031 года.

Как сообщает The Athletic, сумма сделки составил 21,5 миллионов евро – этот трансфер стал самым дорогим в истории чемпионата Швеции. До этого лидировал переход Бергваль из «Юргордена» в «Тоттенхэм» за 20 миллионов.

В пошедшем сезоне на счету Зейдока Йоханна 12 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 5 результативными ударами и 4 голевыми передачами.

По теме:
Тоттенхэм усилился бывшим напарником Забарного. Контракт на четыре года
Поиск новых клубов. Летом Динамо может попрощаться с пятью легионерами
К Буяльскому есть интерес из-за границы. Суркис определил судьбу игрока
Брайтон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Швеции по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поляки закрыли двери для сборной Украины
Футбол | 07 июня 2026, 07:34 25
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины

Команда не сможет проводить матчи в Кракове

В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Футбол | 06 июня 2026, 09:36 21
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную

Трабзонспор ведет работу над трансфером Цыганкова

ЧМ-2026. Группа F: два фаворита, темная лошадка и аутсайдер
Футбол | 07.06.2026, 08:41
ЧМ-2026. Группа F: два фаворита, темная лошадка и аутсайдер
ЧМ-2026. Группа F: два фаворита, темная лошадка и аутсайдер
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Футбол | 06.06.2026, 11:11
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Металлист 1925 сменит название. Известно, на какое
Футбол | 07.06.2026, 08:12
Металлист 1925 сменит название. Известно, на какое
Металлист 1925 сменит название. Известно, на какое
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 2
Футбол
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
06.06.2026, 18:01 108
Теннис
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
06.06.2026, 04:26 6
Бокс
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 6
Футбол
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
06.06.2026, 10:19 5
Бокс
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
05.06.2026, 08:55 9
Теннис
«Это очень больно». Гвардиола выступил с заявлением о Ванате
«Это очень больно». Гвардиола выступил с заявлением о Ванате
05.06.2026, 08:42 1
Футбол
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
05.06.2026, 08:25 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем