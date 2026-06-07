Международные товарищеские матчи
Чемпионат мира07 июня 2026, 08:59 | Обновлено 07 июня 2026, 09:07
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Бразилия – Египет – 2:1. Удары Бруно и Эндрика. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в американском Кливленде
07 июня 2026, 08:59 | Обновлено 07 июня 2026, 09:07
328
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В ночь с 6 на 7 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Сборная Бразилии выиграла спарринг у команды Египта (2:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра прошла на Cleveland Browns Stadium в американском Кливленде (штат Огайо).
Голы у бразильцев забили Бруно Гимараес и Эндрик.
🏆 Товарищеские матчи
7 июня 2026. Кливленд (штат Огайо, США)
Бразилия – Египет – 2:1
Голы: Бруно Гимараес, 7, Эндрик, 52 – Мостафа Зико, 11
Видео голов и обзор матча
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Бразилия), асcист Рафинья.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Mostafa Ziko (Египет).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Бразилия).
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