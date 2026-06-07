Бразилия – Египет – 2:1. Удары Бруно и Эндрика. Видео голов и обзор

В ночь с 6 на 7 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборная Бразилии выиграла спарринг у команды Египта (2:1).

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Игра прошла на Cleveland Browns Stadium в американском Кливленде (штат Огайо).

Голы у бразильцев забили Бруно Гимараес и Эндрик.

🏆 Товарищеские матчи

7 июня 2026. Кливленд (штат Огайо, США)

Бразилия – Египет – 2:1

Голы: Бруно Гимараес, 7, Эндрик, 52 – Мостафа Зико, 11

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