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Турция
07.06.2026 01:00 – FT 2 : 1
Венесуэла
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07 июня 2026, 08:20 | Обновлено 07 июня 2026, 08:21
97
0

Турция – Венесуэла –​​​​​​​ 2:1. Супергол Мендосы. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча сборных Турции и Венесуэлы

07 июня 2026, 08:20 | Обновлено 07 июня 2026, 08:21
97
0
Турция – Венесуэла –​​​​​​​ 2:1. Супергол Мендосы. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Турции
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7 июня в рамках товарищеского матча встретились сборные Турции и Венесуэлы.

Матч прошел на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лотердейле.

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Первыми вперед вышли венесуэльцы – голом в девятку отличился вингер Глейкер Мендоса, на клубном уровне выступающий за «Шахтер». После этого забивали Йылмаз и Акгюн, победителем матча вышла Турция – 2:1.

Товарищеский матч

Турция – Венесуэла – 2:1

Голы: Барыш Йылмаз, 44, Юнус Акгюн, 54 – Глейкер Мендоса, 14

Видео голов и обзор матча:

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Юнус Акгюн (Турция), асcист Арда Гюлер.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Турция).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Глейкер Мендоса (Венесуэла), асcист Теласко Сеговия.
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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