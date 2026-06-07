Международные товарищеские матчи
Товарищеские матчи07 июня 2026, 08:20 | Обновлено 07 июня 2026, 08:21
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Турция – Венесуэла – 2:1. Супергол Мендосы. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча сборных Турции и Венесуэлы
07 июня 2026, 08:20 | Обновлено 07 июня 2026, 08:21
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7 июня в рамках товарищеского матча встретились сборные Турции и Венесуэлы.
Матч прошел на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лотердейле.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первыми вперед вышли венесуэльцы – голом в девятку отличился вингер Глейкер Мендоса, на клубном уровне выступающий за «Шахтер». После этого забивали Йылмаз и Акгюн, победителем матча вышла Турция – 2:1.
Товарищеский матч
Турция – Венесуэла – 2:1
Голы: Барыш Йылмаз, 44, Юнус Акгюн, 54 – Глейкер Мендоса, 14
Видео голов и обзор матча:
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Юнус Акгюн (Турция), асcист Арда Гюлер.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Турция).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Глейкер Мендоса (Венесуэла), асcист Теласко Сеговия.
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