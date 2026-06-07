7 июня в рамках товарищеского матча встретились сборные Турции и Венесуэлы.

Матч прошел на стадионе «Интер Майами» в Форт-Лотердейле.

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Первыми вперед вышли венесуэльцы – голом в девятку отличился вингер Глейкер Мендоса, на клубном уровне выступающий за «Шахтер». После этого забивали Йылмаз и Акгюн, победителем матча вышла Турция – 2:1.

Товарищеский матч

Турция – Венесуэла – 2:1

Голы: Барыш Йылмаз, 44, Юнус Акгюн, 54 – Глейкер Мендоса, 14

Видео голов и обзор матча: