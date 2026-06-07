Глейкер Мендоса забил дебютный гол за Венесуэлу. Но это не помогло выиграть
Турция все равно одержала победу – 2:1
Накануне во Флориде (США) состоялся товарищеский матч между сборными Турции и Венесуэлы.
Счет в этом поединке уже на 14-й минуте открыли венесуэльцы. И сделал это новоиспеченный футболист «Шахтера» Глейкер Мендоса, который после сольного прохода по флангу сместился в центр и нанес точный удар в дальний угол.
MÜTHİŞ BİR GOL YEDİK!— Cebinde Goller (@cebindegoller) June 6, 2026
GOL | Venezuela 1-0 Türkiye
⚽ 13' Mendoza pic.twitter.com/o51dEq7xQE
Этот мяч стал первым в международной карьере Мендосы. Всего на его счету уже 8 матчей за сборную Венесуэлы.
Впрочем, добыть положительный результат венесуэльцам все равно не удалось. Турция забила два мяча и выиграла со счетом 2:1. Интересно, что в обоих мячах своей команды ассистировал хавбек «Реала» Арда Гюлер.
Товарищеский матч
Турция – Венесуэла 2:1
Голы: Барыш Йылмаз, 44, Юнус Акгюн, 54 – Глейкер Мендоса, 14
События матча
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