Глейкер Мендоса забил дебютный гол за Венесуэлу. Но это не помогло выиграть

Накануне во Флориде (США) состоялся товарищеский матч между сборными Турции и Венесуэлы.

Счет в этом поединке уже на 14-й минуте открыли венесуэльцы. И сделал это новоиспеченный футболист «Шахтера» Глейкер Мендоса, который после сольного прохода по флангу сместился в центр и нанес точный удар в дальний угол.

MÜTHİŞ BİR GOL YEDİK!



GOL | Venezuela 1-0 Türkiye



⚽ 13' Mendoza pic.twitter.com/o51dEq7xQE — Cebinde Goller (@cebindegoller) June 6, 2026

Этот мяч стал первым в международной карьере Мендосы. Всего на его счету уже 8 матчей за сборную Венесуэлы.

Впрочем, добыть положительный результат венесуэльцам все равно не удалось. Турция забила два мяча и выиграла со счетом 2:1. Интересно, что в обоих мячах своей команды ассистировал хавбек «Реала» Арда Гюлер.

Товарищеский матч

Турция – Венесуэла 2:1

Голы: Барыш Йылмаз, 44, Юнус Акгюн, 54 – Глейкер Мендоса, 14