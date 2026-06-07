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Турция
07.06.2026 01:00 – FT 2 : 1
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07 июня 2026, 08:08 | Обновлено 07 июня 2026, 08:13
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Глейкер Мендоса забил дебютный гол за Венесуэлу. Но это не помогло выиграть

Турция все равно одержала победу – 2:1

07 июня 2026, 08:08 | Обновлено 07 июня 2026, 08:13
270
0
Глейкер Мендоса забил дебютный гол за Венесуэлу. Но это не помогло выиграть
Getty Images/Global Images Ukraine
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Накануне во Флориде (США) состоялся товарищеский матч между сборными Турции и Венесуэлы.

Счет в этом поединке уже на 14-й минуте открыли венесуэльцы. И сделал это новоиспеченный футболист «Шахтера» Глейкер Мендоса, который после сольного прохода по флангу сместился в центр и нанес точный удар в дальний угол.

Этот мяч стал первым в международной карьере Мендосы. Всего на его счету уже 8 матчей за сборную Венесуэлы.

Впрочем, добыть положительный результат венесуэльцам все равно не удалось. Турция забила два мяча и выиграла со счетом 2:1. Интересно, что в обоих мячах своей команды ассистировал хавбек «Реала» Арда Гюлер.

Товарищеский матч

Турция – Венесуэла 2:1
Голы: Барыш Йылмаз, 44, Юнус Акгюн, 54 – Глейкер Мендоса, 14

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Юнус Акгюн (Турция), асcист Арда Гюлер.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Турция).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Глейкер Мендоса (Венесуэла), асcист Теласко Сеговия.
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Глейкер Мендоса сборная Венесуэлы по футболу сборная Турции по футболу товарищеские матчи Шахтер Донецк
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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