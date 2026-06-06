Тоттенхэм усилился бывшим напарником Забарного. Контракт на четыре года

29-летний центральный защитник Маркос Сенеси продолжит карьеру в «Тоттенхэме». У аргентинца заканчивается контракт с «Борнмутом», и он заранее дал знать, что будет искать себе новую команду. Сделка со «шпорами» заключена на четыре сезона.

Сенеси провел четыре сезона в стане «вишен» и в прошлом футбольном году отметился пятью ассистами в 39 матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.

Хорошая форма Сенеси позволила ему попасть в расширенный список сборной Аргентины на чемпионат мира, но все же в число 26 сильнейших его не включили.