Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм усилился бывшим напарником Забарного. Контракт на четыре года
Англия
06 июня 2026, 23:42 |
599
1

Тоттенхэм усилился бывшим напарником Забарного. Контракт на четыре года

Маркос Сенеси продолжит карьеру в «Тоттенхэме»

06 июня 2026, 23:42 |
599
1 Comments
Тоттенхэм усилился бывшим напарником Забарного. Контракт на четыре года
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Сенеси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

29-летний центральный защитник Маркос Сенеси продолжит карьеру в «Тоттенхэме». У аргентинца заканчивается контракт с «Борнмутом», и он заранее дал знать, что будет искать себе новую команду. Сделка со «шпорами» заключена на четыре сезона.

Сенеси провел четыре сезона в стане «вишен» и в прошлом футбольном году отметился пятью ассистами в 39 матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.

Хорошая форма Сенеси позволила ему попасть в расширенный список сборной Аргентины на чемпионат мира, но все же в число 26 сильнейших его не включили.

По теме:
Поиск новых клубов. Летом Динамо может попрощаться с пятью легионерами
К Буяльскому есть интерес из-за границы. Суркис определил судьбу игрока
Клуб АПЛ оценил заинтересовавшего МЮ полузащитника в 115 млн евро
Маркос Сенеси Тоттенхэм Борнмут Илья Забарный трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАЛЬДЕРА: «Голова игроков кипит после наших теоретических занятий»
Футбол | 06 июня 2026, 18:39 10
МАЛЬДЕРА: «Голова игроков кипит после наших теоретических занятий»
МАЛЬДЕРА: «Голова игроков кипит после наших теоретических занятий»

Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию в Оденсе

Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Бокс | 06 июня 2026, 04:26 6
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен

Боксер считает, что Рико до остановки лидировал по очкам

В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Футбол | 06.06.2026, 09:36
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Экс-форвард Манчестер Юнайтед провалился в Мексике
Футбол | 06.06.2026, 22:25
Экс-форвард Манчестер Юнайтед провалился в Мексике
Экс-форвард Манчестер Юнайтед провалился в Мексике
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Теннис | 06.06.2026, 18:01
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Партнер запарного
Я думав мова йде мінімум про бучшьського ,
а тут про якогось ноунейма сенесі
Ответить
-1
Популярные новости
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
05.06.2026, 07:51
Теннис
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 2
Футбол
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
05.06.2026, 06:12 3
Теннис
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
05.06.2026, 06:02
Бокс
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
06.06.2026, 07:01 7
Футбол
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
05.06.2026, 08:25 19
Футбол
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
06.06.2026, 11:11 4
Футбол
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
05.06.2026, 13:46 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем