ОФИЦИАЛЬНО. Аргентинец покинет клуб. У него есть шанс поехать на ЧМ-2026

29-летний защитник «Борнмута» Маркос Сенеси официально покинет английский клуб по завершении сезона 2025/26.

Контракт аргентинца с «вишнями» рассчитан до лета 2026 года, и сам футболист не намерен продлевать соглашение.

«С первого дня моего приезда я чувствовал себя как дома в этом клубе. Я горжусь всем, чего мы достигли за последние четыре года, и благодарен за поддержку, которую болельщики всегда мне оказывали.

«Борнмут» всегда будет занимать особое место для меня, и я с теплотой буду вспоминать время, проведённое здесь. Сейчас впереди ещё два важных матча сезона, и я с нетерпением жду, чего мы сможем достичь вместе», – сказал Сенеси.

Летом 2022 года Маркос перебрался в «Борнмут» из «Фейеноорда». За четыре года Сенеси закрепился в основном составе английского клуба и провел 126 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал 10 голевых передач.

За два тура до завершения сезона «Борнмут» занимает пятое место в Английской Премьер-лиге (55 очков), имея возможность попасть в зону Лиги чемпионов. Отставание от «Ливерпуля», который уже сыграл свой матч и идет четвертым, составляет четыре очка.

В следующих двух турах соперниками «Борнмута» станут «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».

Напомним, что Маркос попал в расширенный список сборной Аргентины на чемпионат мира 2026, который пройдет с июня по июль.