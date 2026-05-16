Он сказал да! Назван следующий тренер Челси
Команду возглавит Хаби Алонсо
Испанский специалист Хаби Алонсо станет главным тренером «Челси». Лондонский клуб уже достиг принципиальной договоренности с 44-летним специалистом, сообщил Фабрицио Романо
Стороны согласовали контракт сроком на четыре сезона, а завершение оформления соглашения ожидается в ближайшее время.
В течение сезона лондонский клуб уже сменил двух наставников – команду покинули Энцо Мареска и Лиам Росеньор. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Калум Макфарлейн.
После 36 туров АПЛ «синие» находятся лишь на девятой позиции в турнирной таблице. Также команда проиграла финал Кубка Англии «Манчестер Сити» со счетом 0:1.
Последним местом работы Алонсо был «Реал Мадрид», который он возглавлял с июня 2025 года по январь 2026-го.
🚨 BREAKING: Xabi Alonso has accepted to become Chelsea next manager, HERE WE GO! 🔵🔜— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026
The agreement is set to be completed.#CFC prepare official announcement for the upcoming days, but Xabi said YES. 💣 pic.twitter.com/NsoyoQGvy9
🚨🔵 Xabi Alonso will be announced as new Chelsea manager very soon on a FOUR year contract, valid until June 2030.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026
Everything agreed as Xabi will be in London in the next days to start this new chapter.
Understand he’ll be very much involved in Chelsea summer transfer plans. pic.twitter.com/zTdoDjajDA
