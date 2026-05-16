16 мая 2026, 20:30
Он сказал да! Назван следующий тренер Челси

Команду возглавит Хаби Алонсо

x.com. Хаби Алонсо

Испанский специалист Хаби Алонсо станет главным тренером «Челси». Лондонский клуб уже достиг принципиальной договоренности с 44-летним специалистом, сообщил Фабрицио Романо

Стороны согласовали контракт сроком на четыре сезона, а завершение оформления соглашения ожидается в ближайшее время.

В течение сезона лондонский клуб уже сменил двух наставников – команду покинули Энцо Мареска и Лиам Росеньор. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Калум Макфарлейн.

После 36 туров АПЛ «синие» находятся лишь на девятой позиции в турнирной таблице. Также команда проиграла финал Кубка Англии «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Последним местом работы Алонсо был «Реал Мадрид», который он возглавлял с июня 2025 года по январь 2026-го.

Челси и тренер на 4 года? О-о!
Ответить
+2
Это успех!!👏
Ответить
-1
Збитий льотчик. Тренер одноразового успіху.
Ответить
-4
