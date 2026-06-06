Решение тренера. Игрок Барселоны не выйдет в матче против Украины

Сборная Дании лишилась двух опытных футболистов перед товарищеским матчем против Украины.

Тренер после оценки физического состояния команды решил предоставить отдых защитнику Андреасу Кристенсену из «Барселоны» и Матиасу Йенсену из «Брентфорда».

Оба футболиста приняли участие в матче против ДР Конго (0:0), однако на второй матч их не хватит.

Поединок между Данией и Украиной состоится 7 июня на стадионе «EWII Park» в городе Оденсе. Начало – в 19:30.