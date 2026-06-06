Сборная УКРАИНЫ06 июня 2026, 22:58 | Обновлено 06 июня 2026, 22:59
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Решение тренера. Игрок Барселоны не выйдет в матче против Украины
Андреас Кристенсен и Матиас Йенсен пропустят игру
06 июня 2026, 22:58 | Обновлено 06 июня 2026, 22:59
363
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Сборная Дании лишилась двух опытных футболистов перед товарищеским матчем против Украины.
Тренер после оценки физического состояния команды решил предоставить отдых защитнику Андреасу Кристенсену из «Барселоны» и Матиасу Йенсену из «Брентфорда».
Оба футболиста приняли участие в матче против ДР Конго (0:0), однако на второй матч их не хватит.
Поединок между Данией и Украиной состоится 7 июня на стадионе «EWII Park» в городе Оденсе. Начало – в 19:30.
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