Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение тренера. Игрок Барселоны не выйдет в матче против Украины
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 22:58 | Обновлено 06 июня 2026, 22:59
363
0

Решение тренера. Игрок Барселоны не выйдет в матче против Украины

Андреас Кристенсен и Матиас Йенсен пропустят игру

06 июня 2026, 22:58 | Обновлено 06 июня 2026, 22:59
363
0
Решение тренера. Игрок Барселоны не выйдет в матче против Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Дании лишилась двух опытных футболистов перед товарищеским матчем против Украины.

Тренер после оценки физического состояния команды решил предоставить отдых защитнику Андреасу Кристенсену из «Барселоны» и Матиасу Йенсену из «Брентфорда».

Оба футболиста приняли участие в матче против ДР Конго (0:0), однако на второй матч их не хватит.

Поединок между Данией и Украиной состоится 7 июня на стадионе «EWII Park» в городе Оденсе. Начало – в 19:30.

По теме:
Тоттенхэм усилился бывшим напарником Забарного. Контракт на четыре года
Большая репетиция в Чикаго. Германия в США обыграла хозяев мундиаля
Клуб АПЛ оценил заинтересовавшего МЮ полузащитника в 115 млн евро
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина Матиас Йенсен Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Андреас Кристенсен Барселона
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Футбол | 06 июня 2026, 07:27 32
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу

Матвей может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

Лидер ЛНЗ: «Повторим ли мы судьбу Александрии? Думаю, этого не будет»
Футбол | 06 июня 2026, 22:44 0
Лидер ЛНЗ: «Повторим ли мы судьбу Александрии? Думаю, этого не будет»
Лидер ЛНЗ: «Повторим ли мы судьбу Александрии? Думаю, этого не будет»

Егор Твердохлеб сравнил положение черкасцев и александрийцев

Довбик назвал свой самый главный трофей в карьере
Футбол | 06.06.2026, 17:45
Довбик назвал свой самый главный трофей в карьере
Довбик назвал свой самый главный трофей в карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Футбол | 06.06.2026, 12:36
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
Бокс | 06.06.2026, 10:19
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 6
Футбол
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
04.06.2026, 17:25 205
Теннис
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
05.06.2026, 07:02 19
Футбол
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 2
Футбол
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
04.06.2026, 20:36 23
Теннис
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
05.06.2026, 08:55 9
Теннис
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
06.06.2026, 09:36 17
Футбол
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
05.06.2026, 09:16 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем